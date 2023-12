On täiskuuaeg! Vähi sodiaagimärgi mõjud muudavad inimesed emotsionaalseks

Vähi märgi täiskuu tõstab pinnale kõik selle, mis on sinu jaoks oluline. Vali hoolega, millega koos edasi minna ja millest võiksid loobuda. Just nüüd on eriti aktiveerunud need teemad, mis on sinu jaoks valulikud või vastupidi, hingele olulised. Väga hea on just praegu aastakokkuvõtet teha - pane enda jaoks kirja saadud õppetunnid ja omandatud kogemused ning ütle hüvasti kõigele sellele, mis peab lahkuvasse aastasse maha jääma.