NÄDALA TAROSKOOP 25.-31.12 | Ees ootab emotsionaalne aeg

Tööalane õhkkond on meeldiv ja toetav ning just ühised ettevõtmised ja meeskonnatöö edenevad eriti viljakalt. Hea aeg on ka neile, kes tegelevad loovatel aladel, sest loomingulisus ja fantaasia töötavad täistuuridel ning inspiratsioonist juba puudust ei tule. Raha osas võiksid olla ehk tähelepanelik, sest kulutusi kipub olema rohkem, kui sooviksid. Hea aeg on finantsiliste tulevikuplaanide tegemiseks ja raha säästmise või investeerimisega alustamiseks.

Armastuse ja romantika osas on ees ootamas suurepärane nädal. Seda nii vallaliste, kui ka nende jaoks, kes on juba suhtes. Tunded on tugevad, inimesed on avatud, optimistlikud ja valmis oma emotsioone jagama. Ette võib tulla ammuste tuttavate, kes on võõraks jäänud, leppimist ja ka vanad kallimad võivad välja ilmuda ning oma tunded sinu ette laotada. Praegune aeg on väga viljakas ka lapsesaamise planeerimiseks ja rasestumiseks.

Nädala kaartideks on sauade neli ja keisrinna. Ees ootavad toredad hetked koos lähedastega, rõõmsad kohtumised sõpradega ja ühised koosviibimised perega. See kõik hõlmab endas nii rõõmu ja armastust, kui ka hoopis vastakamaid emotsioone, mis võivad hinges üles kerkida. Praegu võid tunda soovi lahendada ära need teemad, mis sulle rahu ei anna ning otsid oma ebakindluste või ärevuste põhjuseid. Inimesed vajavad praegu palju toetust, kaastunnet ja mõistmist. Kui soovid mingi teema enda jaoks selgeks arutada, siis lähene sellele avatult, mitte ründavalt.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on mõõkade üheksa. Sinu jaoks on kätte jõudnud periood, kus asjad ei laabu just kõige lihtsamalt, tunned kohati meeleheidet, muret ja kurbust. Tunned, justkui oleks maailm sinu vastu. Ära lase emotsioonidel üle pea kasvada. Tee enda jaoks reaalsuskontroll, vaata, millest peaksid loobuma ja lahti laskma ning mille suunas liikuma. Ära unusta, et millegi lõpp on alati millegi uue algus.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku müntide äss. Kandes endas viljakat maist energiat, soosib see nädal sind alustama uusi projekte, käivitama ettevõtmisi ja kasutama ära juhuseid, mida elu su teele saadab. Eelkõige jõuad edasi ja saavutad suurepäraseid tulemusi tänu oma praktilistele oskustele, suurele töövõimele ja keskendumisele just sellele, mis parasjagu käsil on.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab mõõkade kümme. Nüüd tasub sul olla tähelepanelik ja hoolikalt kaaluda, keda tasub usaldada ja keda mitte. Ära usu pimesi seda, mida räägitakse, kui sinu süda ütleb sulle midagi muud. Praegu võivad suhted kergesti konfliktseks minna, seepärast mõtle enne hoolega kui midagi ütled. Ka mõned uksed võivad nüüd sinu elus sulguda, sest üks või teine eluetapp on ümber saanud. See aga ei tähenda lõppu, vaid pigem vastupidi. Nüüd pead silmad lahti hoidma, sest elul on sinu jaoks uued üllatused varuks.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)