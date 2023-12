NÄDALA TAROSKOOP 18.-24.12 | Hoia oma energiat ja jaga headust

Nädala võtab kokku mõõkade viis. Ole nüüd ettevaatlik ja pane end valmis selleks, et esile võivad kerkida mingid ootamatud probleemid või puutud kokku inimesega, kes on konfliktne või lausa sinu suhtes pahatahtlik. Katsu ise jääda võimalikult rahulikuks ja ausaks ning ära lase end mingil juhul intriigidesse kaasa tõmmata.

Tervise osas on hetkel oluline mitte üle pingutada ja mitte liigselt muretseda. Kindlasti tasub hoida silma peal sellel, mida jõuludega seoses süüakse ja juuakse ning hoida kogused mõõdukad. Liigu väljas, suhtle oma kallitega ja ammuta neist positiivset energiat. Hinda kõike head, mis sinu elus on ning jaga headust ja lahkust ka end ümbritsevate inimestega.

Tööalaselt võid tunda hetkel kerget segadust tuleviku osas. Vaatad tagasi minevikus tehtud valikutele ja otsustele ning teed vaikselt plaane lähitulevikuks. Hoia oma meel avatuna, sest praegu on head ideed õhus ning kui oled piisavalt julge ja endasse usud, võid saavutada suuri asju. Raha osas tasuks jälgida oma kulutusi, sest praegu on oht hoogu sattuda ja lahke käega kõvasti rohkem välja anda, kui see sulle tegelikult majanduslikult mõistlik oleks.

Südameasjade osas tuletab sulle sel nädalal minevik end tugevalt meelde. Sinu endine kallim võib kontakti otsida või siis lähevad mõtted mõnele olukorrale, mis siiani sulle rahu ei anna. Võid juurelda selle üle, kas oled teinud õigeid otsuseid. Praegu peaksid tundma end üsna enesekindlalt ja teadma, mida sa tahad ja mida kindlasti oma ellu ei soovi. See laseb sul teha vajalikke muutusi ja lahendada ka need teemad, mis vahel rahutuid mõtteid tekitavad.

Nädala kaartideks on karikate neli ja sauade kuninganna. Oled jõudnud punkti, kus sa ei soovi enam taluda oma elus asju ja inimesi, mis või kes tõmbavad sinu energiat alla, tekitavad stressi ja võtavad sinu elurõõmu vähemaks. On hea aeg muutuste tegemiseks, et saaksid edaspidi olla rahulolevam ja tunneksid end kindlal pinnal kõndivat.

Nädala kaardiks on sauade kaks. Sinu ees laiuvad valikud ning käes on otsustamise hetk. Vaata tagasi juba saavutatule ning ole oma võimete ja võimaluste osas realistlik. Väldi põikpäist tegutsemist ja ole vajadusel paindlik. Kui asjad ei lähe esmapilgul ootuste kohaselt, siis see ei tähenda, et sinu plaanid on läbi kukkunud. Ava silmad, sest elul on sinu jaoks midagi hoopis suuremat plaanis.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis enesetäiendamine.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide äss. Praegune nädal on suurepärane just eelkõige töö- ja rahaasjadega tegelemiseks. Kõik finantstehingud ja äriprojektid sujuvad laitmatult ning kokkulepped peavad. Suudad kerge vaevaga teenida lisaraha või alustada mõne tulutoova ja suurejoonelise projektiga. Oled üleüldiselt oma tuleviku suhtes optimistlik ja lootusrikas.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on karikate viis. Tunned kurbust, kuna sinu elus on toimunud muutused. Keskendud sellele, mida sul ei ole ja millest on saanud minevik. Ära unusta, et see, kuidas sa maailma näed, on sinu valik. Sa võid kas suunata oma pilgu minevikku ja negatiivsele, või siis võid keskenduda kõigele heale, mis sul on olemas. Kui suudad oma meele fokusseerida positiivsele, siis suudad ka näha uusi uksi, mis sinu jaoks avanevad.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku narr. Oled spontaanne ja avatud uutele kogemustele. Suudad mängleva kergusega hakkama saada kõigega, mida elu su teele toob. Sa ei lase end liigselt mõjutada ei elu positiivsetest ega negatiivsetest aspektidest, vaid keskendud käesolevale hetkele ja iseenda tõele.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)