Loomus kutsub jõulupühi veetma taimselt

Retseptide ja piltide autor on Loomuse vabatahtlik Zanthi Metcalf.

2. Puhasta kartulid ja tee kartulitesse sisselõiked nii, et peatad noa umbes 3/4 peal.

4. Aseta kartulid ahjuvormi ja pintselda küüslaugu-rosmariiniõliga nii, et segu läheb ka viilude vahele.

5. Rösti eelkuumutatud ahjus 40–45 minutit või kuni kartulid on pehmed. Kontrolli, kas kartulid on valmis kahvli või noaga.

3. Sega keskmise suurusega kausis 1 spl oliiviõli sojakastme, vahtrasiirupi ja suitsupaprikaga. Lisa seened ja sega nii, et seened oleksid üleni kaetud.

4. Laota seened küpsetusplaadile ja rösti 15 minutit või kuni need on kergelt krõbedad.

6. Lisa rooskapsas keevasse vette, alanda kuumust ja lase 8-10 minutit podiseda. Kui need on valmis, eemalda need veest ja aseta jahtuma.