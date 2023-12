Tiina Tiitus: atraktiivne välimus vastassugupoole silmis ei ole õnne garantiiks

Naiste väärtuseks on olnud ajast aega hea tervis – et nad suudaksid sünnitada ja jaksaksid järglasi toita. Keha on aga tugevam noorena ja nõnda taandubki naise mõõdupuu noorusele. Meeste väärtuseks on olnud ellujäämiseks vajaliku ressursi tagamine emale ja lapsele. Seda soodustab elukogemus ning vanus, sest pikema aja jooksul jõuab rohkem materiaalset väärtust kokku krahmata. Seepärast ongi läbi ajaloo olnud soositud paarid, mille moodustavad vanem mees ja noor tüdruk.

Sellised arusaamad kehtivad paljude jaoks veel tänapäevalgi. Donald Trumpil ja Emmanuel Macronil on oma abikaasadega sama suur vanusevahe, täpselt 24 aastat. Esimese puhul peetakse olukorda normaalseks ja meest täkuks, teisel juhul on aga mõned lausa šokis – mehele tuntakse kaasa, vanemat naist aga mõnitatakse.

Paljud jõukad mehed näevad naist kui keha. Viimane aga teatavasti vananeb, mistõttu on „vaja“ üha uuesti ja uuesti luua suhe värskema mudeliga. Sest mees väärib ju parimat? Istusin mõni aeg tagasi ühel vaimsel kursusel umbes omavanuse, ebasportliku ja kergelt ülekaalus mehe kõrval. Kui oli aeg teha harjutust, paluti meil võtta paaridesse juhusliku inimesega. Kuna ta istus mu kõrval, tundus loomulik teha ettepanek olla paarilised. Mees vastas selle peale: „Mul pole vahet…“ Sain hetkega aru, et vahe on üüratu, sest takistasin tal korralikult ringi vaatamast ja meelepärast valikut tegemast.

Tõenäoliselt oleks selleks valikuks olnud ruumi kõige ilusam ja noorem naine. Hiljem, kui jõudsime kursuse käigus tema mureni, tuli välja, et ta oli suhtes endast 20 aastat noorema naisega ja neil olid suured probleemid. Ta ei jaksanud piisavalt raha teenida, mistõttu nooruke kaunitar libises sõrmede vahelt minema. Mees oli raevus, sest tegu oli tema jaoks juba mitmenda sarnase suhtega. Ta ei mõistnud, mida naised temalt nõuavad ja miks iga lahkuminek järjest valusam on. Mees ei saanud aru, et ta ise jäi aina vanemaks ja ta teenitud rahamäed ei suutnud enam korvata intiimsust ega võrdset partnerlust.