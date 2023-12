Mis on pikaajalise rahuloleva suhte õnnestumise valem? Raamatus “Aeg. Teekond nimega Armastus“ arutlevad pikalt koos elanud paarid, mis on neid koos hoidnud ja kuidas nad ühiselt on eluraskustest läbi tulnud

Maire ja Meelis Milder, 41 aastat armastust

Kas te oskate sõnastada märksõnu või elufilosoofiat, mis aitab koos olla?

Maire: Sa väärtustad ja märkad teist inimest oma kõrval, aga sa ei seo teda päris enda külge ehk annad talle mingisuguse vabaduse. See on minu meelest hästi oluline. Mõlemad arenevad, arenetakse koos, toetatakse üksteist. See on hästi oluline. Ja ausus. Räägime asjadest! Ma õppisin oma vanematelt, isegi ennekõike vanaemalt, et sõltumata sellest, kui keeruline mingi teema ka on, siis ikkagi tuleks see läbi rääkida. Kui sa lahti ei räägi, jääb see kusagile kripeldama ja siis sa hakkad eeldama asju. Ja need eeldused panevad sind lollakalt käituma. Suhtes tuleb olla aus! Mulle tundub, et see ei ole oluline mitte ainult paarisuhtes, vaid kõikjal elus. Räägi asjadest, aruta, kuula teist. Mina olin kehv kuulaja, Meelis õpetas mind kuulama.

Meelis: Alguses on keemia ja ürgsed tunded, mis aja jooksul jäävad natuke tahaplaanile ja siis tekivad mingid muud asjad. Ja nendel üleminekuhetkedel ongi ohud, eksole, mis ei luba või ei võimalda pikki kooselusid. Aga Maire nimetas juba seda koos kasvamist. See on hea sõna, aga vahepeal, kui me vaidleme, siis ma ütlen talle, et ma olen juba valmis mees, ära ürita mind ümber teha. See on natuke vastuoluline, paradoks.

Sa näed teises pooles asju, mida sul endal ei ole. Minu elukogemus näitab seda, et kui on piisavalt erinevaid omadusi – kujuta ette, et on kaks isikut ja mingi osa on nende ühisosa ja mingi osa nende eraldiseisvad ja isiksuslikud omadused, siis see ongi ehk üks pikaajalise ja õnneliku kooselu alus. Teil peab olema piisavalt palju ühisosa ja samal ajal piisavalt palju ka sind ennast.