Alkeemia podcast | Anneli Urge teraapialabor | Raamatu „AEG. Teekond nimega Armastus“ autor Tiina Ristimets jagab armastuse teekonnal kogetud tundeid, mõtteid, uusi teadmisi ja uskumusi

Podcastis arutleme, mis on armastuse tegelik tähendus? Kuidas seda leida ja hoida? Mis on pikaajalise paarisuhte saladus? Kuidas ära tunda, millal investeerida oma aega ja energiat suhtesse ja millal on õigem lahti lasta. Kuidas kujundavad meie paarisuhted meie laste maailmapildi vundamenti?

Räägime inimese suhetest iseenda, teise inimese ja ka raamatutega.

Saame teada, millised uued raamatud on kirjastuses „Pilgrim“ jõulueel ilmunud, mis suunas liigub raamatumaailm ja mis saab eestikeelsest kirjandusest tulevikus.

„Raamat on püha formaat“, ütleb Tiina lootes, et see alatiseks nii ka jääb.

„Kui kasvõi üks inimene saab raamatust kasvõi ühe mõtte või teeotsa, et oma eluga edasi minna ja seda paremaks muuta, on see raamat olnud väljaandmist väärt,“ on ta veendunud.

Suur tänu vaimuvalguse eest Tiinale ja kirjastusele Pilgrim!

Saates kuuleme ka seda, millised uuendused saavad toimuma uuel aastal Alkeemia portaalis, sest meie armas Alkeemia alustab Delfist eraldudes uuel aastal iseseisvat teekonda ja meil kõigil on võimalus seda heade soovide, hoolivate mõtete, sõnade ja tegudega rikastada.

Kuna tänane Alkeemia podcast jääb Delfi helesinises stuudios viimaseks, soovin ma ühe teekonna lõpus väljendada oma suurt ja siirast isiklikku tänu kogu Alkeemia kogukonnale, kõigile kuulajatele, raamatuautoritele ja saatekülalistele, Alkeemia podcasti tiimile: toimetajale Katrin Oidra, Delfi Meedia AS-i audio- ja videopodcastide tootejuhile Priit Allas ja produtsendile Erik Lill heasoovliku suhtumise ja suure asjatundlikkuse eest Alkeemia podcasti tootmisel. Olen südamest tänulik Sulle, armas loovhing Peter Napoliello, kes Sa rikastasid meie podcasti kauni muusikaga, mind alati innustasid ka kõige keerulisemaid teemasid käsitlema ja uskusid minusse ka siis, kui mu oma usk raugema kippus ja Sulle, kallis ema Anne Urge, kes sa väsimatu konstruktiivse kriitikuna kõiki meie saateid kuulasid ja oma pikal elukogemusel põhinevat väärtuslikku nõu ja tagasisidet andsid.