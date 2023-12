Maailm on kui sinu peegelpilt

„Kõik teised on sinu peegeldused – sinu enda mõttemaailma kaja.“ Byron Katie

Ma ütlen sulle veel midagi: kui sa tunned, et pead elukvaliteedi muutmiseks mingit süvaanalüüsi tegema, siis ära näe vaeva. Lahenda ära see üks probleem, tunnista seda üht tõde, leia endas julgust lahti harutada see üks keeruline mõistatus ja kõik ülejäänud pusletükid langevad oma kohale.

Pole vaja neelata mingeid imerohtusid ega osta midagi, mida iganes lahenduseks pakutakse ja selle pähe sulle müüakse. Sa ei vaja muud kui julgust ja heatahtlikkust, et oma hirmudele otsa vaadata ja endaga aus olla. Jõhkralt aus.

Kui ma neljakümnendale eluaastale lähenedes enda eluvalikutes kõhklema lõin, oli kõige hirmutavam mõte see, mida ma oma lähisuhtes tahan ja vajan. Üritasin muuta oma elus kõike muud, ilma et oleksin puudutanud seda üht kõige suuremat hirmuhalvatust tekitanud elutahku. Püüdsin vältimist kompenseerida sellega, et lihvisin kõik muud eluaspektid peaaegu täiuslikuks.

Ma ei ütle, et abielulahutus oli õige või ainus lahendus minu suurele ja hirmsale probleemile, kuid ma ei julenud nii pikki aastaid tõele näkku vaadata, et lõpuks muutus probleem nii pakiliseks ja väljakannatamatuks, et sellest polnud enam pääsu. Ja kui ma lõpuks ei suutnud enam teeselda, et kõik on hästi, oli mu reaktsioon loomulikult peaaegu plahvatuslik, intensiivne ja äärmuslik, sest olin oma tõde nii pikka aega alla surunud.

Mida kiiremini sa tõde tunnistad ja oma hirmudele vastu astud, seda rohkem teeotsi sa lahti jätad ja seda mõõdukam on su reaktsioon. Kuna me oleme liiga kaua rahul status quo’ga, pigistame liiga kaua silma kinni ja teeskleme paremate aegade nimel, jõuame lõpuks punkti, kus peame hüppama tundmatusse, kuristikku.

Ja seepärast ongi aeg olla iseendaga täiesti aus: milliseid muutusi sa oma elus tegema pead? Millised on need rasked vestlused, mida on vaja pidada? Millised on need hirmutavad otsused, mida tegema pead? Milliseid julgeid samme on vaja astuda?