Galaktikate kokkupõrge lõi Linnutee keskele lati

Nüüd väidab rühm teadlasi, et selle pikliku lati kujunemisele on tugevalt kaasa aidanud üks ajalooliselt teada olev galaktikatevaheline kokkupõrge.

Teadlased on oletanud, et galaktikate kesklatid võivad tekkida lihtsalt galaktika aine tiheduslainete pikaajalisel toimel, aga viimasel ajal on mõeldud, et latid võivad moodustuda ka galaktika kokkupõrke tagajärjel teise galaktikaga.