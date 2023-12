NÄDALA TAROSKOOP 11.-17.12 | Varu kannatlikkust ja märka positiivset

Nädala kaartideks on karikate üheksa ja mõõkade paaž. Ühelt poolt on sel nädalal oodata unistuste täitumist, positiivseid arenguid ja oma soovide realiseerimise nimel teadlikult panustamist, teiselt poolt aga on tunda, et hinges on kerge ärevus ning mure, sest asjad ei arene nii kiiresti kui on oodatud. Tasub varuda kannatlikkust. Kui tunned, et närv hakkab mustaks minema ja kipud üle keema, siis meenuta endale, et see on ainult hetke emotsioon. Pigem loe rahulikult kümneni ja anna endale aega, et näha asju teise nurga alt.

Suhete osas tasub nüüd hoida meeles, mis on tõeliselt oluline. Üldiselt liiguvad asjad õiges suunas, sa oled just seal, mis on sulle praegusel eluhetkel vajalik. Näed asju selgelt ja tead, mida oma tulevikult soovid. Samas, pinnavirvendusena kerkivad esile vastandumised ja emotsioonid, mis võivad kergelt tuliseks minna. Enne kui lased end mõnda ebavajalikku draamasse kaasa tõmmata, küsi endalt, kas sind häirib tõesti midagi, mis on sinu ümber või mida sinu kaaslane ütleb või teeb, või ehk on see hoopis mõni muster või haav sinus endas, mis on vaja üle vaadata ja korda teha. Kui oled vallaline ja soovid tutvuda mõne toreda inimesega, siis praegu peaks selleks olema hea aeg, kuna oled emotsionaalselt heas kohas ja teed enda hinge jaoks sobivaid valikuid.

Tööalaselt peaks nädal tooma kaasa kordaminekuid ja tunnustust. Võid kogeda soovi midagi juurde õppida, et oma oskusi veelgi parandada või uuel suunal edasi liikuma hakata. Raha küll tuleb sisse, kuid kui ootad mõnda suuremat summat, siis võib selle saabumine viibida. Ka väljaminekud kipuvad olema suuremad, kui sa oled plaaninud.

Tervise osas on hea aeg selleks, et seljatada minevikust vinduma jäänud tervisehädasid. Paljudest probleemidest saab üle, kui tegeleda mõttemustrite muutmisega ja võtta endale uued uskumused. Nüüd tasub leida üles need arusaamad, mis takistavad sul elada õnnelikumalt, täielikumalt ja tervislikumalt.

NÄDALA TAROSKOOP 11.-17.12

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)