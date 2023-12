Ära kuluta liigselt oma energiat, aega ja raha selleks, et osaledas suures jõulumöllus

Nagu me teame, on praegune periood täis jõuluaskeldusi. Me kiirustame kauplustesse, ostame kingitusi, varume toitu lauale ja valime endale koju ilusa kuuse. Päkapikud käivad ja me kirjutame kirju jõuluvanale.

Lisaks üritame tööl kõik probleemid lahendada ja tööd lõpule viia, et vältida ülemuste kriitikat ja seeläbi mitte kaotada preemiat. Kirjutame aruandeid ja koostame järgmise aasta eelarveid. Enamus meist teeb praegu seda kõike korraga ja see on inimeste strateegiline viga, mis takistab meil rahulikult uude aastasse astumist.

Esialgu palun mõtle, kui palju oma ressursse Sa kulutad sellele kõigele. Raha, aega ja energiat. Nüüd mõtle korraks. Seda ressursi oleks sul vaja järgmisel aastal, et liikuda edasi, et oleks rohkem jõudu ja energiat. Aga kulutades praegu liiga palju enda ressursse, mõtle millises seisundis sa sisened järgmisesse aastasse.

Paljud võtavad raha laenuks, et tähistada ja osta kingitusi, kasutavad oma krediitkaarte, et seda kõike järgmisel aastal tagasi maksta. Palun hoia oma raha ja ära võta laenu. Kas see tähistamine väärib nii palju sinu energiat, raha, jõudu ja aega? Sa ju teed ise ennast tühjaks ja jõuetuks. Kuidas siis on jõudu alustada järgmist aastat?

Asi on selles, et kogu harjumuspärane pühadeeelne askeldus on vana programm ja me raiskame aktiivselt oma hindamatut eluenergiat, et olla väsinud ja kurnatud järgmise aasta alguses.

Ma ei ütle, et sa ei pea tähistama, lihtsalt mõtle, kui palju enda energiast sa oled valmis andma eimillegile. Teisisõnu - me käivitame entroopia protsessi (ehk eluenergia hajumise tühja kohta) detsembri lõpus. Järgmise aasta alguses enamus inimesi on äärmiselt kurnatud nii rahaliselt, füüsiliselt kui ka vaimselt. Lihtsalt meenuta, kuidas sa ennast tunned 1. jaanuari hommikul. Ilmselt sind on raske nimetada elujõuga täidetud inimeseks, kes ootab uue saabumist, täis uusi võimalusi ja ideid.