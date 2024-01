ALKEEMIA PODCAST | Astroloog Tiina Varatalu: 2024. aasta lõpuks liigume maaelemendi valitsemise alast õhuelemendi ülemvõimu alla

2023. aasta on olnud iseendale toetumise õppeaasta, mis algas topelt noorkuuga Jäära tähemärgis. Aasta jooksul vahetasid tähemärke kõik ratsionaalse mõistuse taevakehad ning inimkonnal seisab ees mateeriaõppetunni küpsuseksam. Igal inimesel tuleb avastada oma inimlik olemus. „Ellujääja“ mõttemuster on kindlustanud meid kaitserajatistega – ellu jäämise nimel me vaikime ja salgame maha, oleme tugevad ja surume alla, enesele teadvustamata, et nii kaotame ühenduse vaimuga ega tunne, et oleme elu poolt toetatud. Ellujääja tajub illusoorset ohtu teiste ja keskkonna poolt, millest ratsionaalne mõistus otsib lakkamatult väljapääsu. Elus pole aga väljapääsmatuid olukordi vaid väljakutsed, kus vanad kaitsemehhanismid enam ei toimi.