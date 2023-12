Alkeemia lugemisnurk | 52 aastat armastuse teed käinud Kristi ja Siim Kallase nõuanne noortele ja alustavatele paaridele

Kristi: Suured sümfooniaorkestrid on eriti vahvad. Me ei ole mingid muusikainimesed, aga oleme nii palju sisse elanud muusikasse, et naudime tõesti.

Kristi: Me oleme nii palju saanud reisida oma elu jooksul, et reisida enam eriti ei viitsigi, aga mõtlesime, et järsku selle aasta septembris läheks Cannes’i – see liivarand ja nii mõnusad restoranid ...Estonias vaatame kõik esietendused ära. Tore on alati.

Siim: See oli väga tähtis põhimõte ja lapsed hindavad seda takkajärgi väga, et nii oli raudselt igal suvel.

Kristi: Meie püüdsime alati oma puhkuse veeta koos lastega. Alati oli mingi väljasõit kindlasti kuskile, Musta mere äärde või mujale, Leedus käisime ja Saaremaal. Me ju töötasime, mina olin arstina sageli valves ja Siim on peaaegu alati olnud mingi juht, mingi ülemus, aga me püüdsime alati leida viisi, et vähemalt puhkuse ajal oleme koos lastega.

Siim: Kogu perekond on oluline; kui sa abiellud ja mõtled, et see on igavene, siis inimese elu ei ole igavene – aga tulevad lapsed ja lapselapsed ja kõik läheb edasi, eks ole.

Kristi: Samas sa ei saa lapsi käskida, et mine sinna kooli jne, vaid nad peavad ise tegema valikuid. Tuleb niiviisi kasvatada, et nad saaksid ise valida. See on väga oluline.

Siim: Vastu pidada ja lapsi kasvatada. See on nagu igavene protsess. Selles mõttes, et alguses ise vastu pidada, siis vaadata, et lapsed läheksid õige rööpa peale.

Kristi oli väga ilus tüdruk. See on väga oluline fakt ... on ka täna, aga siis oli noor ja ilus, nüüd on lihtsalt ilus. Aga peamine on siiski tema iseloom – heatujuline, mõistev, hooliv kõikide inimeste suhtes. Talle meeldib naerda, huumor. Temaga oleme kõike, mida vaja, avameelselt arutanud.

Siim: Ära nori. Minu meelest on üks väga oluline asi ka see, et ei saa oma elu sisustada norimisega pisiasjade üle. Ühel on ühed, teisel teised arvamused, aga ei pea sellepärast tülli minema mingite asjade üle.

Mida te ütleksite noortele kooselu alustavatele paaridele, et see kooselu oleks pikk ja rahuldust pakkuv? Mida tasuks silmas pidada?

Siim: Kuigivõrd on tööalaseid kõnelusi, mida ma pean üksinda. Mingit saladust ei ole, aga on lihtsalt teemad, mis pole kodus olulised.

Kristi: Igas peres peab olemas olema korralik söögilaud, kus saab kaetud laua ääres süüa. Ega me midagi erilist ei tee, aga istud laua taga ja ei kiirusta kuskile. Kui on töönädal, siis tõuseme ka piisavalt vara, et ei peaks hommikusöögiga kiirustama.

Siim: Hommikusöök on väga tähtis. Mõned haaravad ühe võileiva ... Me ei söö ka mingit hotelli hommikusööki, kus on kolm toitu järjest, aga korralik hommikusöök – see on lihtsalt miskipärast väga tähtis.

Kristi: Näiteks Siim armastab mulle lilli kinkida, mis mulle väga meeldib. Lillede kinkimine on minu jaoks eriline. Ma ei teagi, mida mina teen ... Teen head süüa ja rõõmustan teda kõhu kaudu. Vanasti küpsetasin ka kõvasti, aga nüüd ... Meil oli traditsioon, et 1. septembril teeb ema alati mingi õuntega koogi.

Kristi: Jah, väga tähtis on, et näed seal oma tuttavaid. Vanus meil mõlemal juba 75.

Siim: See on väga tähtis.

Kristi: Soovist kaaslast ümber kasvatada ei tule mitte midagi head.

Siim: Praegusel ajal on sageli probleem, kui üks on edukas ja teine ei ole. Ei ole vahet, kellel on tähtsam töö. Meil ei ole seda vahet kunagi olnud.

Kristi: Mina sain ennast arstina ikkagi täiesti realiseerida, töötasin 35 aastat. Aga noortele võiks veel lisaks öelda, et naisele on oluline tähelepanu oma mehe poolt. Need võivad olla väikesed asjad, aga mis näitavad, et inimene mõtleb sinu peale. Ta mitte ainult enda huvides ei tee kõike, vaid tal on ka hoolimine sinust. See on tunne; armastus kui selline ei ole sõna, vaid armastus on tegude jada. Muidugi tore on, kui vahel öeldakse ka, et armastab.

Eda ja Urmas Veeroja, 40 aastat armastust

Mis teeb mehe abielus õnnelikuks?

Urmas: Õnnelikuks teebki see, kui sind mõistetakse ja kui su kallal ei näägutata.

Kas sa arvad, et see on üks põhjus, miks mehed hakkavad nii-öelda kodust väljapoole vaatama?

Urmas: Ma ei tea, aga märksõna oleks see kindlasti jah, kui su kallal võetakse. Eks siin on kaks otsa, üks on see, et annad sellele ise pidevalt põhjust ja siis pead ise peeglisse vaatama. Aga teine on see, et igast pisiasjast ei ole mõtet ka draamat teha. Ei ole mõtet tekitada ise ekstsesse.

Eda, milline mees on Urmas?

Eda: Esimene mulje Urmasest oli, et ta on aktiivne ja sportlik ja see oli minu jaoks tookord tähtis – ja on täna ka tähtis. Mulle ei meeldi sellised mehed, kes istuvad nagu kotid nurgas. Urmas on alati tegevuses, mulle meeldib see aktiivsus ja liikuvus, aktiivne eluhoiak ükskõik mille suhtes. See oli alguses köitev ja on praegu ka. Tema spontaansus, ja ma olen alati lugu pidanud tema tarkusest, sest rumalad inimesed või kui mõtlemine on väga aeglane ja kuhugi ei jõua ... ma kuidagi ei suuda selliste inimestega üldse suhestuda.

Mis teeb naise õnnelikuks?

Eda: No vot see teebki naise õnnelikuks, kui elu ei ole igav.

Et elu selle mehega on huvitav?