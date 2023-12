NÄDALA TAROSKOOP 4.-10.12 | Ole õiglane enda ja teiste vastu

Tervise osas pead nüüd tegema tarku valikuid. Tunned tihtipeale, et lihtsam on haarata mõne saiakese järele, kui puuvilja süüa ning ka magus võib olla tihedamalt sinu laual kui peaks. Kui toitumine läheb tasapisi käest ära, siis hakkab tekkima väsimus ja meeleolulangus. Jälgi, mida sa sööd ja jood ning pigem vali väiksemad kogused ja söö tihedamini.

Tööalaselt peaksid nüüd hoidma meeles, et sa ei keskenduks elu majanduslikule poolele siis, kui peaksid puhkama või lähedastega koos aega veetma. Igal asjal on oma aeg ning kui üks pool tasakaalust väljas on, siis kipuvad asjad peagi rappa jooksma. Sinu töö- ja rahaasjad laabuvad tegelikult väga sujuvalt, seega ära muretse üleliia.

Suhete osas toob praegune aeg väga jõuliselt pinnale kõik selle, kus varasemalt oled kogenud ebaõiglust. Kui sind pole vääriliselt koheldud, siis võid just nüüd märgata, et inimesed, kes on sulle ülekohut teinud, puutuvad ka ise oma elus kokku keerukate olukordadega, mis aitavad neid aru saada oma vaatenurkade puudulikkusest. Samuti võid nüüd lõpuks leida endas jõudu, et andestada ja edasi liikuda. Sinu hingerahu on suuresti sinu enda kätes, seega kasuta oma sisemist jõudu, et õnnelikumalt ja rahulolevamalt edasi liikuda.

Nädala kaartideks on õiglus ja müntide kuningas. Nüüd kerkivad üles küsimused, kus pead endasse vaatama, kaaluma erinevaid poolt- ja vastuargumente ja alles siis otsuse langetama. Sinu sisemine õiglustunne peaks sind juhatama parimale rajale. Võiksid mõelda ka oma elu hetkeolukorrale ja vaadata üle oma minevikus tehtud valikud. Kas näed nende vahel seost? Praegune aeg kergitab üles karmaga seotud teemad. Kui sinu ellu ilmub midagi eriliselt head või vastupidi, midagi sellist, mis teeb olemise väga ebamugavaks, siis võiksid vaadata sellele teemale tähelepanelikult otsa, et mõista, mida sulle kõrgemalt poolt öelda või näidata üritatakse.

Nädala kaardiks on mõõkade üheksa. Sinu jaoks on kätte jõudnud periood, kus asjad ei laabu just kõige lihtsamalt, tunned kohati meeleheidet, muret ja kurbust. Tunned, justkui oleks maailm sinu vastu. Ära lase emotsioonidel üle pea kasvada. Tee enda jaoks reaalsuskontroll, vaata, millest peaksid loobuma ja lahti laskma ning mille suunas liikuma. Ära unusta, et millegi lõpp on alati millegi uue algus.

Nädalat iseloomustab müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Nädala kaardiks on mõõkade kolm. Saabunud nädal nõuab sult enda vastu äärmiselt aus olemist. Sinu ette kerkivad minevikust pärit pingelised teemad, mis on jäänud lahendamata ning kipuvad sinu elus mustrina ikka ja jälle korduma. Kui võtad end kokku ning julged faktidele näkku vaadata, siis suudad end mineviku taagast lahti murda ja selle selja taha jätta. See ei ole lihtne aga pikas plaanis on see sulle vägagi kasulik.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab maailm. Oled jõudnud mingis teatud arenguprotsessis oma elus lõppfaasi. See toob kaasa täiuse- ja õnnetunde ning saad nautida harmoonilist õhkkonda nii tööl kui kodus. Kuna eelnevalt oled pidanud läbima oma eesmärkide saavutamiseks parajalt raske teekonna, siis võid nüüd lõpuks kergendatult ohata ning saad endaga igati rahul olla.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on sauade kolm. Sind ootavad ees seiklused ja põnevad võimalused avastada ümbritsevat maailma ja seeläbi ka iseennast. Ära torma pea ees tundmatusse, vaid jälgi hoolikalt oma tundeid ja südamehäält. Liikudes oma hinge valitud rajal saad sa kogeda kõige uskumatumaid ja suurepärasemaid tundeid.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab karikate rüütel. Nüüd saab sinu jaoks rõhk olema rohkem emotsioonidel ja tunnetel. Tavalisest suuremas fookuses on suhted kaaslastega ja peresidemed. Kui vaadata rohkem esoteerilise poole pealt, siis puutud kokku inimeste ja olukordadega, kellega oled seotud läbi ühise karma. Kui su teele satuvad erakordsed ja huvitavad „kokkusattumused“, siis ära jäta neid tähelepanuta. Need on sinu õppetunnid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku müntide üheksa. Oled saavutanud teatud positsiooni, milles tunned end hästi. Oled piisavalt kindlustatud, samas piisavalt sõltumatu. Sinu turvalisusesoov hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade neli. Sind ootab ees väga hea aeg, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on mõõkade viis. Ole nüüd ettevaatlik ja pane end valmis selleks, et esile võivad kerkida mingid ootamatud probleemid või puutud kokku inimesega, kes on konfliktne või lausa sinu suhtes pahatahtlik. Katsu ise jääda võimalikult rahulikuks ja ausaks ning ära lase end mingil juhul intriigidesse kaasa tõmmata.

Ilusat nädalat!