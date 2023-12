Tagajärjeks on see, et aju muutub keemiast nii sõltuvaks, et inimene hakkab tarvitades käituma nii, nagu sõltuks neist ainetest tema ellujäämine. See selgitabki paljus sõltlaste äärmuslikku ja kohati ettearvamatut käitumist, mida on raske mõista nii sõltlasel endal kui teistel inimestel. Aga lihtsamalt seletades – kui hakkame alkoholi tarvitama, siis mida kogeme? Naudingut. Ja kui saame positiivse kogemuse, siis mida tavaliselt teeme?

Kordad ja kordad, sest kogemus ütleb, et see on hea. Alkohol ja narkootikumid on meie jaoks nagu hüvitis – me tarvitame neid, et end premeerida, tunda ennast paremini. Ei ole vahet, kas teeme seda põhjusel, et midagi tähistada või toimetulekuks keerulistes olukordades. Või on sotsiaalne tarbimine, näiteks suurepärased klubid, kus mehed kohtuvad igal nädalal ja kohtumistel on oma traditsioonid, mis sageli seotud alkoholi tarvitamisega. Või on noorteklubid, kus tarvitamine aitab kauem tantsida, tunda ennast vabalt. Või seksiklubid, kus keemilised ained aitavad naudinguid suurendada. Aga klubid ei tee kellestki alkohoolikut ega narkomaani. Küll aitab kaasa seal olev n-ö norm, et kõik selles klubis ju teevad ja ma ei saa erineda ning läbi selle sotsiaalse keskkonna ja eluviisi tekibki aja jooksul sõltuvus. Seosed lõbu ja ainete tarvitamise vahel loovad mustri, et ilma ei ole tore. Kordamisel on nii sõltuvusse haigestumisel, aga ka vastupidi – sellest tervenemisel – väga oluline roll.