ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge teraapialaboris vestleme inimeseks olemisest Lauri Räpiga

Mis on inimeseks olemise tuum? Kas see, mida tahame, on sama, mida päriselt vajame? Kuidas leida kesktee iseendaks jäämise ja muutustega kaasaskäimise vahel ja miks on inimese arenguks vaja ebamugavust? Kuuleme, kuidas ausus, heatahtlikkus, lihtsus, kümne aasta pikkune järjepidev töökus ja pühendumus ning Memme südamesoojus panid aluse Lauri fenomenaalsele eduloole kirjandusmaailmas.