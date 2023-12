Alkeemia lugemisnurk | Maire ja Meelis Milder: Suhtes tuleb olla aus!

Suhted on ajas palju muutunud, seepärast ongi raamatu „AEG. Teekond nimega Armastus“ põhiline sõnum ja eesmärk väärtustada pikaajalisi suhteid. Soovitame seda lugeda kõigil, kes on osanud oma kooselusid hoida, kuid ka neil, kel see pole õnnestunud. Kuid kindlasti saavad siit ennetavaid teadmisi noored pered, kes on oma suhete ja pereloomise teel alles alguses. Sest ei ole midagi kaunimat, kui koos vananeda ühe inimesega, kellega juba noorena oled kokku saanud. Nende paaride lood kinnitavad, et kui kõige all on armastus, siis on kõik võimalik.

Maire ja Meelis Milder, 42 aastat armastust

Kas te oskate sõnastada märksõnu või elufilosoofiat, mis aitab paaril pikalt koos olla?

Maire: Sa väärtustad ja märkad teist inimest oma kõrval, aga sa ei seo teda päris enda külge ehk annad talle mingisuguse vabaduse. See on minu meelest hästi oluline. Mõlemad arenevad, arenetakse koos, toetatakse üksteist. See on hästi oluline. Ja ausus. Räägime asjadest! Ma õppisin oma vanematelt, isegi ennekõike vanaemalt, et sõltumata sellest, kui keeruline mingi teema ka on, siis ikkagi tuleks see läbi rääkida. Kui sa lahti ei räägi, jääb see kusagile kripeldama ja siis sa hakkad eeldama asju. Ja need eeldused panevad sind lollakalt käituma. Suhtes tuleb olla aus! Mulle tundub, et see ei ole oluline mitte ainult paarisuhtes, vaid kõikjal elus. Räägi asjadest, aruta, kuula teist. Mina olin kehv kuulaja, Meelis õpetas mind kuulama. Te õpite ja arenete koos, teine kujundab sind natuke. Meelis tõmbas minu pulbitsevat aktiivsust natukene tasakaalu.