VAATA GALERIID! Raamatu „AEG. Teekond nimega Armastus“ südamlik esitlus

Eile toimus Viru Keskuse raamatupoes südamlik raamatu „AEG. Teekond nimega Armastus“ esitlus. Mis on pikaajalises suhtes päriselt oluline ning kuidas koos elu rasketest kohtadest läbi tulla, sellest räägivad raamatus olevad paarid oma kogemusest. Siin on paare, kes on koos olnud 30, 40, 50 ja 64 aastat. Elu ja aja tuleproovile vastu pidanud lood tõid paljudele pisara silma. Soovitame neid lugusid südamega lugeda neil, kel armastuse hoidmine on välja tulnud. Kuid kindlasti ka neil, kes on sellega oma elus hädas olnud. Ennetavalt võiks nendest elukogemustest saada teejuhis aga kõigile neile, kes on alles oma suhte ja pereloomise tee alguses.