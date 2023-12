ALKEEMIA TAROSKOOP DETSEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Küllus. Tööasjades tuleb pisut keerukam periood. Võid tunda muret oma tuleviku ja sissetulekute pärast. On oht sattuda illusioonide petlikku lõksu. Et vältida sekeldusi, püstita oma ootused vastavalt sellele, mida suudad saavutada. Samuti tasub olla hoolikas ja korrektne, väga lihtsalt võivad tekkida vead ning seetõttu võivad nii mõnedki lootustandvad tehingud ära jääda.

Armastus. Sinu armuelus on puhumas soodsad tuuled. Nüüd on võimalus oma olemasolevat suhet lähedasemaks muuta ning suurendada teineteisemõistmist ja hoolivust. Kui oled veel vallaline, siis tasub teha elus ruumi sellele, keda ootad. Luba endale rõõmu, naudinguid ja vabadust. Kui su süda oma avatud, jõuab ka armastus sinna.

Küllus. Tööasjad peaksid laabuma väga hästi. Oled tegusam ja produktiivsem kui tavaliselt ning tänu sellele suudad korda saata suuri asju. Raha osas peaksid oma kulutusi pisut kärpima. See ei tähenda, et sissetulekud vähenevad, vaid pigem seda, et kipud ostlemisel liiga hoogu sattuma.

Armastus. Suhteteemad on sel kuul esiplaanil. Ühelt poolt koged suuri tundeid, kuid teisalt tuleb vastu võtta üks tähtis otsus. See on vajalik selleks, et saaksid hüljata enda jaoks ebaolulise ning keskenduda suurele tundele, mis muudab su elu. Otsustamine ei ole alati lihtne, kuid vaid sel moel võtad vastutuse oma elu eest.

Küllus. Töö- ja rahaasjades pead olema diplomaatiline ja paindlik, sest võid sattuda olukorda, kus sind sunnitakse pooli valima. See toob kaasa keerukaid ja stressirohkeid olukordi, sest tegelikkuses ei ole sulle selge, mis on parim, mida peaksid tegema. Kui vähegi võimalik, siis võida endale aega juurde, et saada rohkem infot ja näha suuremat pilti.

Armastus. Sel kuul ilmutavad ennast minevikust pärit rasked emotsioonid, millega pead silmitsi seisma ja need enda jaoks läbi töötama, kui soovid kergema südamega edasi liikuda. Sinu elus on olnud pettumusi ja kurbust. Õpi andestama ja lahti laskma. Võta elu kui kogemuse saamise kohta ja ära sulge oma südant.

Küllus. Tööelus on ees keeruline periood. Tunned, et sa pole õiges kohas või on tööd liiga palju või oled lihtsalt tüdinud ja vajad vaheldust. Ära lase meeleolul langeda, vaid katsu leida midagi huviväärset ja väljakutset pakkuvat. Kui tunned, et vajad suuremat muutust, hakka tööpakkumisi vaatama.

Tervis. Kui sul on olnud vaimse või füüsilise heaoluga seotud mure, siis nüüd suudad oma keha ja meele taas tasakaalu viia. Just harmoonia on see, mis sinu jaoks hetkel kõige paremini töötab. Kasuta maandavaid ja tasakaalustavaid tehnikaid, et taas rahusse jõuda.

Lõvi (24. juuli – 23. august)

Armastus. Ees ootab kuu, mis täidab sind rõõmu ja rahuloluga. Kui oskad hinnata seda, mis sul olemas on, ja oled tänulik, siis saad nautida stabiilset, kindlustunnet pakkuvat ja südant avardavat armusuhet. See kuu on ka sensuaalsete naudingute mõttes rahuldust pakkuv. Ära hoia end tagasi, vaid koge kogu keha ja hingega seda, mida pakutakse.

Küllus. Sinu saavutusvajadus on väga kõrge. Oled eesmärkidele pühendunud ning soovid olla oma tegemistes parem kui teised. Selle nimel oled valmis ka pingutama ja vajadusel lisatunde tegema. Sa mõlgutad mõtteid sellest, et saaksid ise enda boss olla. Nüüd ilmuvadki võimalused, mida kasutades saad oma rahavoogu suurendada ning tööalast positsiooni parandada.

Tervis. Sa pead enda eest väga korralikult hoolitsema. Vaata üle oma toitumine ja liikumine, sest kohati võid sa oma tähelepanu muudele eluvaldkondadele suunata ning teadlik ja pühendunud enese eest hoolitsemine võivad jääda hooletusse. See aga annab endast üsna kiirelt tunda nõrgenenud immuunsüsteemi, tõusva kehakaalu või ärevusena.

Neitsi (24. august – 23. september)

Armastus. Südameasjades on rahulikud ajad. Eelistad olla omaette, et jõuda oma tunnetes ja vajadustes selgusele. Võid ka reaalselt olla sunnitud oma kallimast eemal viibima ning see annab võimaluse arendada endas oskust olla õnnelik üksi. Kui oled vallaline, pead pisut ootama, sest see kuu ei anna eriti suuri lootusi, et kohtuksid inimesega, kellega areneb pikaajaline suhe.