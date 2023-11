Õnnelikkus on oskus

Küsi endalt: kuidas saaks seda hetke paremaks muuta ja veel täiuslikumaks teha? Kas pole veider sellele küsimusele vastata? Ma loodan, et on. Esitasin selle küsimuse meelega. Ma tahan öelda seda, et õnnelikud, rõõmsad, õndsad hetked on tänu õnne- ja õndsustundele täiuslikud just sellisena, nagu nad on. Nagu on öelnud üks meie erakordselt huvitav Mindvalley õpetaja, ärikooli professor, autor, kõneleja ja muidu ka tore inimene Srikumar Rao: „Sa ei ole õnnelik sellepärast, et kõik on täiuslik. Kõik on täiuslik, sest sa oled õnnelik.“