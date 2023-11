NÄDALA TAROSKOOP 27.11-3.12 | Hoia endas tänulikkust, armastust ja andestust

Nädala kaartideks on mõõkade neli ja karikate äss. Sinu elus on kahtlemata pingeid, ebamugavaid olukordi, stressi, tüdimust ning kõiki muid emotsioone ja olukordi, mis ei pruugi olla alati lihtsad hallata, kuid millega me kõik aegajalt kokku puutume. Hea asi on aga see, et praegu suudad mõista, et kõigest on võimalik üle saada, või vähemalt mingil määral neid situatsioone enda jaoks paremaks muuta, kui vaatad maailmale armastusega otsa. Igas päevas ja igas hetkes on midagi, mille üle tänulik olla. Kui sa suudad ka siis, kui on raske, leida endas mõne hea ja ilusa mõtte või tunde, siis on võimalik kõigest üle saada ja edasi liikuda. Läbi armastuse, heatahtlikkuse ja mõistmise soovi saad iseenda ja maailmaga sõbralikult läbi.