Tänane täiskuu Kaksikute sodiaagimärgis muudab õhustiku pingeliseks

Kaksikute märk on seotud mõtlemise, infovahetuse, suhtlemise ja õppimisega. Võib tekkida suur vajadus oma mõtteid ja tundeid väljendada, südamelt ära öelda. Samas tuleb enne sõna võtmist (või sotsiaalmeediasse postitamist!) eriti hoolikalt oma sõnu kaaluda – mis on Su väljaütlemise eesmärk? Kellele ja millist sõnumit soovid edastada? Mis kasu sellest on? Kas riivad oma sõnadega kellegi tundeid, teed ehk kellelegi haiget ja ülekohut? Väldi selliseid väljaütlemisi, mis tüli ja pahandust toovad! Pea silmas, et inimeste arvamused ja uskumustesüsteemid on erinevad. Hoidu serveerimast enda subjektiivset arvamust kui täielikku tõde!

Kaksikute täiskuu ajal võid saada informatsiooni, mis aitab lahendada pikaajalisi probleeme või saada vastused küsimustele, mis on Sind ammu vaevanud. Ka tasub nüüd otsida viise, kuidas lahendada erimeelsusi õdede-vendade või naabruskonna inimestega.

Öeldakse, et täiskuu heidab valgust inimloomuse varjupoolele. Seega kerkivad nüüd esile asjad, mis on ebamugavad, mida me tunnistada ei taha, ent millega tegelemine aitab meil tegelikult inimestena kasvada ja areneda.

Täiskuu lisab emotsionaalsust, loob sisemist pinget. Võime tunda sisemist ärevust, segadust, tunnete kõikumist. Lahendamata valusad teemad võivad taas hingesoppidest pinnale kerkida. Ühest küljest võib see olla raske, pingeline aeg, teisalt aga annab aeg hea võimaluse oma ellu värskendavaid muudatusi tuua. Mida suuremat ärevust tunned, seda tungivamalt viitab see asjaolule, et Sul on enda sisemaailma korrastamisega tegeleda vaja!

See on lahti laskmise aeg – nüüd on sobiv moment vabanemaks tunnetest, mis on oma aja ära elanud. On õige hetk lasta lahti vanast ja halvast, lõpetada koormavad suhted, vabastada hirm ja valu. Tasub loobuda sellest, mis Sind elurännakul piirab ja takistab, mis ei lase Sul olla Sina ise, kasutada sisemist jõudu, andekust, erilisust.

Õnnelikku ja edasiviivat täiskuuaega!

Autor: Maria Angel, maria.angel@eestihoroskoop.ee