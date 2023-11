Eesnäärmepõletik ehk prostatiit: need on kaebused, mida tasuks tähele panna

Traditsiooniliselt on mehe tervisest rääkides enam tähelepanu pööratud südame- ja kopsuhaigustele ning teistele peamiselt eluviisiga seotud tõbedele. Samas võib julgelt öelda, et väga suur osa meeste krooniliselt kulgevatest haigustest on seotud just vaagnapiirkonna ja eelkõige eesnäärmega. Eesnäärmehaiguste levimusest rääkides toon tavaliselt välja järgmised numbrid: Meestekliiniku erinevate uuringute andmete alusel põeb 15–20% Eesti 20–50-aastastest meestest ühte või teist vormi eesnäärmepõletikku.