ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge teraapialabori külaliseks on rahvusvaheline autor ja Mindvalley kaasasutaja Kristina Mänd - Lakhiani

Tänase saate külaline Kristina Mänd-Lakhiani on seni ainus eestlane, kelle inglisekeelse raamatu „Becoming Flawesome: The Key to Living an Imperfectly Authentic Life“, võttis kirjastada maailmas üks hinnatumaid kirjastajaid Hay House.

Nimetatud kirjastuse asutas 1987. aastal Eesti lugejatele hästi tuntud eneseabiraamatute autori, sh. „Tervenda end ise“ (Pilgrim 2013), Louise L. Hay oma kodukontoris, mis on tänaseks kasvanud rahvusvahelise haardega ettevõtteks esindustega Californias, New York’is, Londonis, Sydney’s, Johannesburgis ja New Delhis.

Raamat „Ebatäiuslikkuse võlu. Kuidas elada tõelist ja ehedat elu.“ (Pilgrim 2023) on nüüd avaldatud ka eestikeelsena. See raamat kõneleb iga inimese kõige olulisemast suhtest – suhtest iseendaga, sest kui oled iseenda kõige suurem fänn, tekib julgus ja soov positiivseteks muutusteks.

Podcastis kuuleme Kristina teekonnast iseendani.

Arutame, kus saab alguse püüd täiuslikkuse poole, mis on edu mõõdupuu ja kuidas tulla toime valehäbiga, mis tekib siis, kui edu ja ilus elu ei tee päriselt õnnelikuks.

„Kõik algab teadlikkusest,“ ütleb Kristina. „Me saame alati valida, kas käitume oma esimesele reaktsioonile või väärtushinnangutele vastavalt.“

Külaline soovitab, kuidas igapäevaelus teadlikkust harjutada ja emotsionaalse esmaabi võtteid kasutada. Kuuleme, miks kriitika asemel on vaja ausust ja miks ausus ilma heatahtlikkuseta võib jõhkruseks osutuda. Saame teada mis on „gaslighting“ ja „spiritual bypassing.“

Ebatäiuslikkuse võlu loovad Kristina hinnangul julgus olla enda vastu aus, soov end pidevalt arendada ja oma elus midagi suuremat teha. Oma võluvat ebatäiuslikkust aktsepteerides on kergem ka ümbritseva maailmaga rahu teha.

