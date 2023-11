Müstilised lood: Kas tegu oli ufodega?

Taluõuel seisid Eda, tema õde Reet ja ema, kui nad korraga nägid suureks üllatuseks kirde-idataevas kiiresti tõusvat ergavat kuud. „See oli apelsinikarva oranž ja kasvas läbimõõdult jõudsasti,“ meenutab tol ajal murdeeas Eda, täna aga asjalik elukogenud virulane. Eda jätkab: „Nüüd liikus see meie suunas idast läände ja sellise hooga, et hetke pärast tekkis ohutunne, kui apelsinikarva lõõmavast kerast oli moodustumas pea poolt taevast kattev suur objekt. Nüüd oli see ohuallikas, mille peale ema hõikas: „Lapsed, lähme majja! Kui, siis põleme koos ära!“ Meie suureks üllatuseks kadus kera majast umbes 50 meetri kaugusel silmapilkselt, nagu oleks lõhkenud, mingit heli ei olnud kuulda.“

Hella (snd 1948) elab Stroomi ranna ääres. Ta helistas 24.04.2020 ja rääkis oma hiljutisest ja varasematest kogemustest. Nädal tagasi nägi ta õhtutaevas veerand üheksa paiku piklikku tumesinist pilve, millest hakkasid „välja hüppama“ nagu väikesed inglid või ristid, mille keskosas olid helendavad märgid nagu tuled. Nad väljusid pilvest väga väikeste vahedega umbes 30 tükki järjepanu, siis oli väike paus, millele järgnes veel 20. Ja peale väikest viivitust liuglesid alla kaks tükki kõrvuti. Jäi mulje, et nad laskusid Stroomi metsa. Vaatepilt oli väga eriline ja muljetavaldav, kuna mõni päev enne seda oli ta näinud taevas samuti veidrat objekti, mille nägemisel tekkis tal spontaanne mõte tuua taskulamp ja sellega vilgutada. Hetke pärast tekkis tunne, nagu objekt oleks tõmmanud taskulambi valgusest tühjaks. Tänaseni on patareid tühjad. Kõik see jättis vapustava mulje. Hetkel on Hellal tugevad seljavalud, väga madal vererõhk ja kerge peapööritus. Hella rääkis, et selles elukohas on tal varemgi esinenud kummalisi kogemusi. Mitmel korral on ta öösel voodis olles näinud, kuidas õuest tulevad läbi tumedate kardinate tuppa veidrad looklevad jooned, umbes meetripikkused, mis heidavad sinakat valgust sedavõrd, et toas olevad taimed jätavad pimedas toas seinale varje.