NÄDALA TAROSKOOP 20.-26.11 | Kui soovid tunda end päriselt õnnelikuna, pead tegelema ka oma negatiivsete emotsioonidega

Nädala kaartideks on mõõkade kaks ja müntide kuus. Oled oma elus mingis mõttes teelahkmel. Sinu ees on erinevad võimalused, mille vahel sul tuleb valida. See ei ole kerge, sest vastakad emotsiooni kipuvad sind kohati ühele, kohati teisele poole kallutama. Aga sa ei ole oma teel üksi. Sinu ümber on inimesed, kes vajadusel nõu ja jõuga toetavad, sul tuleb vaid küsida. Praegu on väga oluline just ühtekuuluvustunne ja toetus. Saad seda omalt poolt teistele pakkuda ja vajadusel ka ise abi küsida.

Suhete osas on nüüd kätte jõudnud hetk, kus tasub teha otsustav samm sinna suunas, kuhu liikuda plaanitakse. Kui suhted on jooksnud ummikusse, siis oleks nüüd hea aeg ette võtta üks selgitav vestlus. Kui on aga tunne, et oled õigel teel ja asjad laabuvad just nii nagu sa oled unistanud, siis võiks julgelt ette võtta samme, millest oled oma hinges unistanud, olgu selleks kihlumine, pulmaplaanide paika panemine, perelisa plaanimine või kokku kolimine.

Tööalaselt võid praegu tunda, et oled mingis mõttes vaheetapis. Võid end leida ka mingite inimestega ideelisest vastuolust. Kõik need asjad on aga lahendatavad ja viivad sind tegelikkuses edasi sinna suunda, mis on sinu jaoks parim. Võta kriitikat vastu avatult ja huviga, ning tee sellest omad järeldused. Saad seda kasutada enda täiustamisel ja tulevikus paremate otsuste langetamisel. Sinu ees on avatud nii mõnigi hea võimalus ja sul on toetajaid. Sinu ülesandeks on lihtsalt jääda avatuks ja paindlikuks.

Tervise osas pead tegelema oma tunnetega. Kõik see, mille oled alla surunud või mida ei taha endale tunnistada, nõuab pinnale pääsemist. Selleks, et sa saaksid olla tõeliselt rõõmus ja rahulolev, peaksid tegelema ka nende tunnetega, mis on rasked ja tekitavad ebamugava tunde.

NÄDALA TAROSKOOP 20.-26.11

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)