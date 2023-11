Surmalähedase kogemuse üks osa on kehaväline kogemus

AT räägib nii kehavälisest kogemusest kui ka kehasse tagasi sobitumisest: „Oli aasta 1990 või 1991. Olen kahe poja ema, neist noorem oli kõrvapõletikus, seepärast olin öösel katkendlikult maganud. Päeval jäi poeg magama ja otsustasin ise ka pikutada. Heitsin diivanile pikali ja enda meelest polnud veel suikunud, kui korraga nägin enda keha eemalt. Elasin tol ajal hruštšovkas. Toas, mille kõrgus oli 3,10 meetrit, oli sektsioonkapp Võru. Olin selle peal ja nägin ennast liikumatult lamamas diivanil. Sain aru, et kehal polnudki võimalik ilma minuta liikuda, sest ma ise lendlesin üleval. Hing oli kehast väljunud. Korraga tuli meelde haige laps ja ütlesin endale: „Ma ei saa ära minna.“ Ja liikusin kiiresti kehasse tagasi. Raskusi oli sõrmedega, mis ei läinud kohakuti, mõne hetke vibreerisid, kuni leidsid õige koha. Kujundlikult oli sama tunne, kui sõrmkinnas ei lähe kohe kätte, vaid kobad õiget kohta. See juhtus väga kiiresti, nii kogemus kui kiire otsus tagasi tulla. Tundsin ärevust, et mis siis, kui poleks saanud tagasi tulla. Ebamugav oli taas klapitada keha ja hinge. Aga kui kogemus oli läbi, siis olin õnnelik. Kui rääkisin seda teistele, siis arvas enamus, et nägin und ja olin lihtsalt väsinud. Olen aga kindel, et see oli päriselt. Kui see lugu Teid töös aitab, on rõõm minu poolel.“