Miks isegi head kooselud luhta lähevad?

Me eeldame, et kui meie vahel on lähedus ja armastus, siis on iseenesest mõistetav, et partner loeb meie mõtteid, mõistab ja tunnetab meid ilma sõnadeta ja teab täpselt, mida soovime ja vajame. Ja oh seda hämmingut ja pettumust, kui see nii ei ole. Vahel isegi kujutame endale ette, et ta teeb meelega kõike valesti, sest nii juhm ja tundetu ei saa ju ometi olla. Tegelikkuses on aga nii, et me vaevu suudame iseendast aru saada ja ei tea, mida me täpselt tahame. Iga päev ja hetk on erinevad, soovid muutuvad vastavalt kuu seisule ja meil endalgi on raske kõiki oma tahtmisi rahuldada, rääkimata sellest, et seda peaks tegema meie partner, ilma meie suunamise ja juhendamiseta. Võimalik, et oma vajadustest rääkimine valmistab meile raskusi, sest lapsepõlvest saadik on meile õpetatud, et soovide omamine ja nendest rääkimine on egoistlik. Tegelikult on egoistlik hoopis eeldamine, et partner peab ise kõigest aru saama ja tajuma. Elu oleks palju lihtsam, kui me suudaksime oma aja ära elanud uskumused asendada uute loovamate mõttemallide vastu.