ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge teraapialaboris räägime meeste tervisest professoriga Margus Punab

Saates kuuleme, mis roll on eesnäärmel ja millised on kõige sagedasemad eesnäärmehaigused ning nendest põhjustatud vaegused. Kuidas kusemishäireid ja eesnäärmemuresid ennetada. Miks on seemnepurskega lõppev orgasm mehe tervisele hea ja kuidas oma keha sõnumeid kuulama õppida. Millal on õige aeg arsti vastuvõtule pöörduda ja miks vanad müüdid, millest diagnostika- ja diagnoosihirmud väge saavad, enam ei kehti. Milline on viimase aja suurim innovatsioon eesnäärmevähi ravis, kas tehisintellekti saab tõese infoallikana täielikult usaldada ja palju muud kasulikku.