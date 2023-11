Kristina Mänd-Lakhiani: me kanname maske, et olla armastatud ja aktsepteeritud, ent selleks, et meid tõeliselt aktsepteeritaks ja armastataks, peame õppima maskidest loobuma

Sa ei tohi maski kanda, Clark. Kui inimesed sind näevad ja näevad seda, mida sa teha suudad, sinu väge, siis see hirmutaks neid. Nad peavad saama sulle silma vaadata, nägema su nägu, nägema sinu headust ja hingesoojust, mis alati olemas on, ja teadma, et neil pole vaja midagi karta. - Martha Kent

Miks me end maskide taha üldse peidame?

Inimeste üks suurimaid hirme on hirm olla eemale tõugatud, tõrjutud, välja heidetud. Eelajaloolisel ajal leidsid ürginimesed tuge ühest haruldasest asjast: võimest moodustada sotsiaalseid ühendusi. Bioloogilises mõttes on inimolend kehv võitleja ja enamuste kiskjate jaoks kerge saak. Ent ometi pole me välja surnud?! Kaugel sellest, me vallutasime terve planeedi ja hakkasime kõigi teiste elusolendite üle valitsema. Miks? Sest me hoidsime kokku, suhtlesime ja andsime ellujäämiseks olulist infot järgmistele põlvkondadele edasi.

Meie jõud seisneb suhtlemises. Ja neil inimkonna ajaloo algusaastatel tähendas sotsiaalsest grupist väljaheitmine surmaotsust. Hõimust pagendamine tähendas üksindust ja üksindus omakorda tähendas kellegi suutäieks langemist, näljasurma või hukkumist mõne teise hõimu käe läbi. Kuigi tänapäeval juhtub seda haruharva, elab bioloogiline hirm meis edasi.

Me võime olla teadmiste, teaduse ja tehnoloogia mõistes kaugele arenenud, kuid meie aju on põhimõtteliselt samal tasemel, kui oli siis, kui me lõket üles puhuda üritasime. Aju reageerib välismaailmale täpselt samamoodi, nagu ta reageeris ürgajal.

Seega, kui sa reageerid autovõtmete kadumisele liiga tugevasti, siis seda seetõttu, et su aju on sadu tuhandeid aastaid treenitud igale „ohule“ reageerima samaväärselt kiskja rünnakuga. Aga ära hakka oma aju liigselt süüdistama! Ta reageerib üle selleks, et su elu päästa.

Tänapäeval tunneme tõrjutust kogedes peaaegu samasugust kõikehõlmavat ja surmahirmuga sarnanevat hirmu nagu ürgajal. Selline on meie bioloogia, pole midagi loomulikumat.