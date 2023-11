Katrin Saali Saul: neli märksõna, mis lasevad igapäevasest elust rõõmu tunda ja seda nautida

Neli märksõna, mis lasevad igapäevasest elust rõõmu tunda ja seda nautida

Esimene märksõna on rõõm. Kui me kogeme raskeid tundeid nagu hirmu ja viha, ärevust ja pettumust, siis me tunneme seda ülekehaliselt. Kui sa oled vihane, siis sa oled täielikult selle emotsiooni meelevallas, olles vihane pealaest jalatallani. Nüüd peaks küsima endalt, et kas sa rõõmu oskad samamoodi tunda pealaest jalatallani.

Väga paljudel meist on elulaul, kus on selline salm - mees mind ei mõista, laps on liigselt arvutis, raha on vähe, kortsud on näos, tervis on untsus, pekk ei kao puusalt, sõbrannal on parem elu, ilm on paha, valitsus on loll ja aega pole. Võibolla niimoodi ongu su elu. Aga seda rasket salmi võiksid vahepeal ilmestada refräänid. Ja refrääniks võiks olla rõõm. See ei pea ole selline rõõm, kus on laul ja tants ja trummipõrin. See peaks olema rõõm väikestest asjadest. Rõõm, kus sa oled tänulik sellele, mis sul on. Kus sa märkad väikseid asju, märkad, et päike paistab või rõõmustad, et sööd midagi maitsvat. Aga me unustame seda teha. Minu kindel uskumus on, et õnnelikkus ja tasakaal on oskused. Selleks, et ühte oskust omandada, peab praktiseerima. Ja siit minu esimene soovitus - praktiseeri rõõmu tundmist.

Teiseks märksõnaks on loovus. Inimesi saab laias laastus jagada kolmeks. Ühed ütlevad, et midagi rõõmsat siin elus pole, ma ainult istun ja ootan, et hakkaks juhtuma midagi toredat. Aga midagi ei tule. Teised on sellised, kes lähevad ja otsivad, et äkki kusagil on see, mis neid rõõmustab. Mõned otsivad ja leiavadki. Mõned aga ei leia. On ka kolmas, väike grupp. Need on inimesed, kes loovad. Nad ei oota ega otsi, vaid nad loovad iseendale rõõmu. Need iniemsed küsivad, et mis on minu võimalused luua.