Millest tuleb rahulolematus?

Rahulolematus tekib inimese rahuldamata baasvajadustest. See põhjustab omakorda stressi. Pikaajalise stressiseisundis elamise sümptomiks on aga haigus. Lastel võivad tekkida käitumishäired, õppimishäired, tundeelu häired, suhtlemishäired, söömishäired, kõnehäired jne.Täiskasvanutel tekib tihti depressioon, ärevushäire, psühhoosid, hingamisteede vaevused, seedehäired, haavandtõbi, astma, kõrge vererõhk, nahahaigused, kasvaja jne. Kui haigust ei kuulata ja baasvajadusi rahuldama ei asuta, siis võib välja kujuneda puue. Ja selle kõige tagasipööramiseks, on vaja lihtne seos ära tunda – on vaja teadvustada, otsustada ja tegutseda, kirjutab Marilii Toots lehel Ülitundlikinimene.ee (Allikas: Pereteraapia, Kadri Järv).