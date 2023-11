Kohtinguteenuste mesinädalad said läbi

Riigiti esineb üksikasjades oodatavalt erisusi. Ühismeedia kasutuse sarnasuste vaates võib oletada, et ka suhtlusteenuste kasutamises pole erinevused märkimisväärsed. Kohtingurakenduste valikus pole väikesearvulisi, sama jõuliselt domineerivaid juhtteenuseid nagu võib kohata sotsiaalmeedias. Populaarsuse põhjal võib igas riigis esile tuua umbes kümmekond teenust. Neist ligemale pooled on levinud mitmes riigis, nagu Tinder ja Bumble, või nende omanike loodud kohalikele oludele ja keelele kohandatud, teiste nimedega teenused.

Suures sotsiaalse eksperimendi keskkonnas Ameerika Ühendriikides sünnib kohtingurakenduste abil umbes iga viies püsivam paarisuhe. Sama suur ehk umbes 20 protsenti on internetis alanud suhtlusest sõlmitud abielude osakaal. Lisaks mugavusele ja varem mainitud valikutehnilistele tahkudele on suhete leidmisel oluliseks turvalisus ja salastatus. See seletab osaliselt, miks on internetis loodud samasooliste suhete osakaal kolm korda suurem ehk 60 protsenti.

Allegooriline aju küsis igatsevalt südamelt, kas see sooviks otsida kodust kaugemalt. Kas valima peaks tema huvide ja soovidega ühtivate seast? Kas süda soovib enne kokkusaamist suhelda turvaliselt kauguselt? Kuivõrd oluliseks on mugavus jne? Saanuna kõikidele küsimustele jaatava vastuse, oli juba lihtne suunata valutav hing kasutama kohtingurakendusi. Oli ju internet juba muutnud nii helistamise kui ka kirjutamise tavasid.

Rahale ja sõdadele keskendunud maailmas on olemas ka tööstus, mis juhindub inimkonna ühest vanimast ja püsivamast tundest – armastusest . Arm pole kaugeltki pelgalt poeetiline või filosoofiline kontseptsioon. Sellega on ka alati äri tehtud. Näiteid on palju ja valik lai, ilusatest inetuteni. Nende seas moodustavad omaette huvitava sektori teenused, mis kasutavad ära inimeste soovi kontakti ja kaaslase järele ning püüavad aidata leida armastust. Paljuski informatsiooniline nähtus toitus varasematele põlvkondadele omastest kohtumiste, kirjade kirjutamise ja helistamisega loodud kokkupuudetel.

Armastuse kui ürgse tunde otsimise ärile on kerge omistada ajas püsivaid tagatisi. Lisaks on võimalikeks klientideks kõik maailma inimesed. Nende taustaeelduste abil on mitmest teenusest saanud börsifirmad. Kasvuks vajatakse raha. Hästi kasvades kasvatatakse raha. Selline huvide kattuvus oleks justkui ideaalne kohtingueeldus, milles üksteist leiavad toote arendaja ja investorid.

Ainult et armastus on tormiline, täis meelemuutuseid ja arusaamatusi. Börsile regulaarselt aruandeid esitavate tutvumisrakenduste kasutajate arv on hakanud vähenema. Investoreid nõustav USA Morgan Stanley pank kasutab olukorra kirjeldusel väljendit, et veebipõhise tutvumistööstuse mesinädalad võivad olla läbi.

Investorite armastuse jahenemisele viitab kahe suure börsiettevõtte väärtuse märgatav langus. Mitut rahvusvahelist teenust pakkuva Bumble’i aktsiad on aastaga odavnenud ca 70 protsenti. Sarnase suure haardega konkurendi Match Groupi vastav langus on umbes 40 protsenti. Teenuseid on palju, aga kliente ei tule juurde. See on märk sellest, et turg on küllastunud ja küps või sinna paisati kasulootuses liiga palju raha, pakuvad selgituseks panga analüütikud.

Sellele lisandub veel üks huvitav tähelepanek. Vahest isegi armastuse teemale omane, servast serva kõikumine, tuju vaheldumine külma ja kuuma vahel vmt. Võib-olla sobib ka uppumise allegooria. Selles vajub ohver vee alla ja siis tõuseb elujanu pingutusest uuesti pinnale õhku ahmima.

Värskelt kogutud andmetest paistab, et vähemalt üliõpilaste seas kasvab reaalse kohtumise eelistus. Mugavalt kauguselt suhtluse meelsus on asendumas uuesti vanamoodsa kokkusaamisega. Hoolimata sellest, et nemad just ongi olnud veebiteenuste põhiline sihtrühm, ei ole USA-s üle riigi värskete tudengite seas läbiviidud uuringu järgi 79 protsenti kasutanud kohtinguteenuseid.

Ühe põhjusena olevat kohtingurakendused suhtlusekultuuri ära rikkunud ja kahjustanud noorte enesekindlust. Veebiteenuste nuhtluseks on mugavust ja salastatust ekspluateerivad juhukontaktide otsijad ja muul moel pahategijad. Teisalt märgitakse sugudevahelistes ootustes moonutusi, kui pildis ja kirjutatud sõnas kirjeldatud indiviide pole päris elus olemas. See omakorda vähendab huvi teenuste vastu.

Ent armastuse ürgne, ajale vastu pidanud vaim pole surnud, vaid otsib lahendusi. Tehniliste platvormide hädas koguvadki jõudu ning kohanduvad niinimetatud eelmise põlvkonna kiir- ja pimekohtingud. Need läbivad uuele ajastule kohase lihvi ja vormimise ning pakuvad huvitava vaatuse inimeseks olemise eksperimendis.

