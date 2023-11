NÄDALA TAROSKOOP 13.-19.11 | Mõõdukus kõiges on edu, õnne ja tervise alus

Nädala võtab kokku sauade seitse. Hoolimata sellest, et sinu elu peaks olema kindel ja tasakaalus, tunned ometi, et pead end kaitsma väliste rünnakute eest. Kipud laskma end liigselt mõjutada tühistest asjadest ning inimeste juttudest. Proovi kasvatada endale ümber kaitsekilp ja säilitada meelerahu ka siis, kui sinu ümber märatsevad tunnetetormid. Pead vältima ka igasuguste intriigidega kaasa minemist.

Tervise osas pead silmas pidama mõõdukust. Kui sul on mõni tervisemure, siis vaata üle, millised valdkonnad sinu elus vajavad rohkem tähelepanu ja mille osas võiksid kärpeid teha. Pööra ka tähelepanu oma emotsioonidele. Tihti me ei märka, kuidas peas keerlevad negatiivsed mõtted tekitavad meis emotsioone, mis panevad haarama liigse toidu, tubaka või alkoholi järgi. Proovi märgata oma tundeid ja tegele oma närvilisuse või stressi tõelise põhjusega, mitte ära otsi alternatiivtegevusi ega tuimesta end.

Tööalaselt on ees ootamas mingit sorti edukas projekti lõpetamine või suurepärase idee käima lükkamine. Igal juhul saad sa tunda heameelt tööasjade eduka sujumise üle. Rahaasjades võiksid pigem olla ettevaatlik ja kalkuleeriv. Raha kipub rohkem ja kiiremini su arvelt kuluma, kui seda sooviksid. Praegu ei ole hea teha ühtegi kiiret ega läbimõtlematut otsust, kuna asju nähakse pisut läbi „roosade prillide“ ja see võib tuua kaasa hilisema pettumuse.

Suhted laabuvad sel nädalal harmooniliselt. On võimalik, et just nüüd on põhjust tähistada mõnda rõõmusõnumit oma perekonnas. Kui oled vallaline, siis oled jõudnud sellisesse etappi oma elus, et lõpuks on sul aega ja ruumi uue partneri jaoks. Just sinu meeleseisundist oleneb see, kas sinu ellu jõuab järjekordne „õppetund“ või kaaslane, kes toob rõõmu ja rahulolu. Võimalik on ka vanade kallimate uuesti välja ilmumine ja kontakti otsimine.

Nädala kaartideks on mõõdukus ja karikate kolm. On kätte jõudnud aeg, kus suuremad tormid on möödunud ning emotsioonid on rahulikumad ja selgemad. Suudad hoiduda draamadest ning ei lase väikestel ebakõladel oma sisemist rahu kõigutada. Nädal võib kaasa tuua ka kohtumisi inimestega, kellega sa pole ammu suhelnud ning pidusid või tähistamisi, mis tekitavad hea meeleolu.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, mis ei too endaga kaasa plahvatuslikke arenguid ega ootamatuid sündmusi. Pigem liiguvad asjad stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab karikate seitse. Sul on suured unistused ja kõrged ootused, kuid sa ei suuda neid hetkel ellu viia ühel lihtsal põhjusel - sinu lootused ei põhine reaalsusel, vaid on suuresti illusioonid. Selleks, et tõesti midagi muuta, pead sa oma plaanid paika panema realistlikult ning hakkama vägagi plaanipäraselt ja organiseeritult tegutsema.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on mõõkade kuninganna. Nüüd juhindud eelkõige oma sisemisest tarkusest. Sul on kiire taip, rikkalikult häid ideid ja tahe omandada uusi kogemusi. Selline pakett on eelduseks, et viia ellu suuri asju. Kasuta praegust aega, et oma salajasemaid unistusi realiseerida.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku maag. Sinus on peidus suur jõud, võim ja oskused, kuid kõike seda saad kasutada alles siis, kui endasse usud ja oma erilisust tunnistad. Kui sa tead, mida sa tahad, siis ei suuda praegu mitte miski ega keegi sind takistada oma soove ellu viimast. Jälgi ka märke, sest just nüüd võivad sinu teele sattuda imed.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)