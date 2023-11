Täna toimub noore Kuu loomine Skorpioni märgis

Kuna Kuu loomine tähistab ka uuestisündi ja kõigest vanast lahti ütlemist, siis kasuta ka sina seda aega selleks, et alustada oma elu puhtalt lehelt. Kuna Skorpioni märk annab toetust eelkõige teemadele, mis on seotud hinge saladustega, varjatud ihade ja kiusatustega, alateadvusest esilekerkivate piirangute, uskumuste ja hirmudega, mis takistavad sul edasi liikumast, siis on praegu hea aeg tegeleda just nendest teemadest vabanemisega ja mustritest välja murdmisega.

Samuti on praegune aeg hea tegelemaks maagia ja vaimsusega. Kõik see kokku laseb kasutada noore Kuu loomise aega selleks, et leida üles oma ürgne vägi ja tugevus, mis tuleks panna tööle selleks, et saada kontakt oma tõelise olemusega.

Lisaks oma sisemisele tugevusele võid võtta abiks aroomiõlisid, viirukeid, kristalle või muid abivahendeid, mis aitavad sul suurendada oma vaimseid ja maagilisi võimeid. Kuna Kuu on kantud Skorpioni energiatest, siis sobivad praegu kasutamiseks patšuli, ingver ja alati sobiv ning puhastav salvei. Kristallidest on praegu sobivaimad malahhiit, akvamariin, kuukivi, türkiis, granaat, obsidiaan, punane jaspis, must turmaliin. Neid kristalle tasub kanda ehtena, hoida enda lähedal või nendega mediteerida.

Põnevat kuu loomist!