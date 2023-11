Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil

Novembrikuu teisel täisnädalal tähistatakse üle maailma ka inimeste ja loomade vaheliste suhete teadlikkuse nädalat ning selle raames panevad loomakaitsjad kõikidele südamele, et omale lemmiklooma võtmise otsus peaks olema põhjalikult läbi mõeldud. Kindlasti peab enne looma võtmist olema veendunud, et ollakse valmis võtma vastutust looma eest ning tagama loomale vajalikud tingimused.

Sama paneme südamele neile, kes on teinud otsuse müüa loomi kauplustes, sest praegu puudub kauplusest looma ostmisel uue omaniku taustakontroll, mistõttu ei teagi, kas omanik on võimeline ja motiveeritud looma eest hoolitsema.

„Kauplustes loomade müümine lisaks süvendab ka ühiskonnas arusaama, et loom on asi või kaup, mitte tundlik elusolend, kel on iseväärtus,“ sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Lemmiklooma võtmine ei tohiks olla sama lihtne, kui näiteks tooli ostmine.“