GALERII: Karl Käsnapuu esitles oma raamatut „Surmalähedased kogemused“

Karl Käsnapuu esitles möödunud nädalal Tallinnas oma ülipopulaarseks saanud raamatut „Surmalähedased kogemused. Mis saab elust pärast surma“. Autor on aastate jooksul kogunud inimeste lugusid, kes on olnud surmalähedasetes kogemustes. Karli sõnul saab ta oma uurimusest järeldada seda, et elus tuleb teha häid mälestusi. Kes ei karda surma, ei karda ka elada. Karliga vestlesid Ingrid Peek ja Heidit Kaio. Vaata galeriist, kes tulid Karli kuulama.