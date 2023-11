Loe katkendit Mindvalley kaasasutaja Kristina Mänd-Lakhiani äsja eesti keeles ilmunud raamatust „Ebatäiuslikkuse võlu“

Samas tean ma väga hästi, et inimesed ei taha kuulda pikki leelotusi sellest, kuidas kellegi teise lastel koolis läheb, millised on nende sportlikud või muusikaalased saavutused või muud sarnast. Eriti need, kel endal lapsi pole. Nad on üsna rahul lühikese kokkuvõttega: „Hayden on nüüd minust pikem ja räägib madala häälega. Ja neil läheb hästi, muidugi läheb.“

„Kuidas lastel läheb?“ Olen selle küsimusega harjunud. See on viisakas ja väga tavaline viis alustamaks vestlust kellegagi, kellel on lapsed. Mind ei häiri sellised asjad ja nagu igale lapsevanemale meeldib mullegi oma lastest rääkida.

Kristina Mänd-Lakhiani on rahvusvaheline esineja, ettevõtja, kunstnik, filantroop ja kahe lapse ema. Ta on maailma ühe suurima hariduskeskkonna Mindvalley kaasasutaja ning pühendanud karjääri viimased 20 aastat rahvusvaheliselt tuntud õpetajatele nagu Michael Beckwith, Bob Proctor, Lisa Nichols ja paljud teised. Kristina on Mindvalley´s nelja kursuse autor - „7 päeva õnneni“, „Ela oma reeglite järgi“, „10 küsimust enese armastamiseks“ ja „Awesome to Flawesome“. Kristina viib õpilased läbi ainulaadse raamistiku, mis aitab elu tasakaalustada, võtta arvesse iga hetke ja pöörata tähelepanu väikestele igapäevastele valikutele.

USA Today´s #1 Best-seller in self help

Järgneb piinlik vaikus, väike peakallutus ning kogu küsija kehakeel kõneleb sellest, et vestlus on sellega lõppenud.

Mu lapsed on oluline osa minu elust ja ma armastan neid üle kõige. Olen väga pühendunud lapsevanem – ma veedan oma lastega aega; küsin küsimusi; tean nende sõpru, ettevõtmisi ja tähtaegu; ma tean, mis neid huvitab, mis neile meeldib ja mis ei meeldi.

Minu lapsed on minu elu oluline osa. Aga nad pole kogu mu elu. Mul on oma töö, oma missioon. Mul on oma ettevõte, oma meeskond. Ma olen kirjanik ja raamatu autor. Mul on sõbrad ja ma reisin mööda maailma. Mul on hobid ja ma tunnen huvi elu, poliitika, ühiskondlike teemade ja veel paljude muude asjade vastu.

Iga kord, kui keegi minult seda küsis, läksin seesmiselt põlema: „Miks sa ainult minu laste kohta küsid? Kas me millestki muust ei võiks rääkida? Kas sa tead, et mu elus on veel palju teisigi olulisi asju?“

Mispeale Hea Emme minus hakkas kohe ninakat Tähelepanuotsijat häbistama: „Sa armastad oma lapsi. Sa oled hea ema. Mis sind nii närvi ajab? Kas see, et inimesed ei tea, et sa emaks olemise kõrvalt muidki asju teed? Kuidas sa julged end poolikuna tunda?! Emaks olemine on nii tähtis asi. See on sinu ego, mis pead tõstab. Ole vait ja ole õnnelik!“

Milline geniaalne nõuanne! Ja täiesti kasutu. Oled sa kunagi oma tunnete pärast end süüdi tundnud? Oled sa kunagi mõelnud, et sa ei tohiks tunda seda, mida sa tunned, et see on kuidagi vale või kohatu?

„Ma ei tohiks sellise pisiasja pärast ärrituda, sest maailmas on palju suuremaid probleeme.“

„Ma ei peaks selle olukorra pärast nii palju muretsema. Ma lihtsalt mõtlen üle.“

„Ma ei tohiks selle inimese peale nii vihane olla. Selle asemel valin olla armastavam.“

„Ma ei tohiks põhjuseta nii palju masenduda, mul on ometi nii palju asju, mille eest tänulik olla.“

„Ma ei tohiks tunda, et vähene tunnustus tuleneb sellest, et keegi mind ei mõista. Ma ei vaja teiste heakskiitu.“

„Ma ei tohiks tunnustust saades sedavõrd elevile minna. Ma ei vaja ju teiste heakskiitu.“