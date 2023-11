Ärevus paneb su uskuma, et oled vähem ja väiksem, kui sa tegelikult oled

Kui ärevus eriti halva pöörde võtab, ole valmis värisema, hingeldama, iiveldustunde käes kannatama, oksendama, peapöörituse, higistamise, rahutuse, närvitsemise, pingule tõmbumise, ärrituse, erutuse ja muu sellise käes vaevlema. Sul võivad tekkida raskused neelamisega ja võid tunda kurgus pidevat klompi. Võib ette tulla, et öösiti voodis krigistad sa hambaid ja rapsid jalgadega nagu kofeiini üledoosi saanud hüpiknukk. Võid liiga kiiresti hingeldada, hinge kinni hoida või tunda, nagu lõpetaksid hingamise täielikult, kui sa ei sunniks hapnikku endale kopsudesse ja sealt välja. On võimalik, et helistad kiirabisse, sest oled veendunud, et sind on tabanud südameatakk – või et oled enesevalitsust kaotamas ja hullumas. Võid tunda end tuimana või minestada, võid tunda, et oled füüsiliselt liikumatuks muudetud, roidunud, oma kehast eraldatud ja samal ajal ka sellesse talumatult lõksu jäänud.

Kõige rohkem ei tee sulle kahju mitte see kohutav tunne, mida ärevus kehas tekitab, olgu see siis mõõdukas erutus või täiemahuline paanikahoog. Me kõik suudame hakkama saada kõige ängistavamate füüsiliste tundmustega, kui teame seda, mis meiega toimub, ja kui mõistame, et see võib küll hirmus olla, kuid pole tegelikult ohtlik. Kui teame, et me ei sure sellest ja et need tunded lõpptulemusena raugevad. Aga kui meis areneb välja hirm hirmu enda ees, oleme omadega läbi. Kui oleme kindlad, et me „ei kannata“ niimoodi tundmist välja, üritame hirmu eest peitu pugeda, selle eest täiskiirusel plehku panna ning selle vastu küünte ja hammastega võidelda. Hirm kasvab kõige selle puhul ainult suuremaks ja tugevamaks – ja paneb meid ennast aina väiksema ja nõrgemana tundma.