Tehisintellekti kiire areng tõotab kiibitööstust põhjalikult raputada

Lõppkasutajatele on konkurents kasulik. Panustajaid on rohkem, tulemus peaks paranema ja seega hinnad langema. Ainult et selles pildis on midagi viltu. Nvidia on sektoris teistest peajagu üle ja nüüd leiavad rohkem kasutaja rollis olijad, et nemad oskavad seda tööd vähemalt sama hästi. Mis võib olla taolise uljuse põhjus? Vastus sisaldab vihjeid paljudele seni suhtelises edus ja stabiilsuses toimetanud ettevõtetele.