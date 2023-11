NÄDALA TAROSKOOP 6.-12.11 | Pühendumine toob oodatud tulemusi

Nädala kaartideks on sauade kolm ja müntide kuningas. Nüüd saad tunda, et oled oma energiat ja aega panustanud õigesse kohta ning sinu töö viljad hakkavad valmima. Ära lase end teelt eksitada ega tegele asjadega, mis on ebaolulised ja millega tegelemine ei kuulu tegelikult sinu kohustuste hulka. Sel nädalal on võimalikud reisid või väljasõidud, mis on seotud kas tööga või siis preemiaks selle eest, et oled hästi hakkama saanud endale võetud ülesannetega.