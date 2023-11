Armasta iseennast, see on paljude probleemide lahenduseks

Kuuleme sageli, et kõigi meie probleemide lahendus on „armasta iseennast“. Tegelikult pole seda sulle kunagi õpetatud. Sa oled lihtsalt jälginud elu ja õppinud täpselt seda, mida elu on sulle armastusest näidanud. Vaadeldes elu enda ümber, oled näinud, kuidas inimesed armastavad ja kuulnud, mida nad armastusest arvavad.

Juba lapsena oled teada saanud, et armastus toob valu ja kannatust, armastus on eneseohverdus, iseenda mahasalgamine, oma olemuse eitamine. Sa koged ka ise, et armastus on süütunne või siis see, kui paned teise end süüdi tundma. Sa lihtsalt satud ikka ja jälle olukordadesse, kus sina kannatad või siis paned teisi kannatama.

Probleemide juured asuvad alateadvuses. Alateadvuse haldusalas on mälupank, kuhu salvestub looteeast alates kogu info läbielatu kohta. Seal on kõik mõtted ja arvamused, mida sa elu jooksul iseenda kohta kuulnud oled – su vanemad, sõbrad, õed-vennad, õpetajad, kolleegid, abikaasad ja kallimad on kõik sellesse panka midagi lisanud. Seal on ka kõik su enda mõtted, mis sa oled iseendast mõelnud. Seal on kõik su võrdlused teistega, arvamused ja hinnangud, mida oled endale andnud.

Me oleme oma kasvukeskkonna peeglid ja alateadvusse talletatud info juhib meie otsustusi ja valikuid ilma, et me sellest endale aru anname. Sarnane tõmbab sarnast. Kui su kogemustepagasis on palju kannatust, toob alateadvusse salvestatud programm su ellu ikka ja jälle just sellise inimese, kes sind kannatama paneb ehkki teadvuse tasandil võid soovida hoopis midagi muud.