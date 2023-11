Kuidas aidata päästjat?

Päästmise asemel:

Kui sa tunned, et sind on ära kasutatud, siis on aeg visata Jumala mask kõrvale. Sa oled ka inimene, kellel on oma tunded, vajadused ja õigus puhata. Sa ei pea kohe appi kargama ja nõu andma, kui sulle tundub, et mõni inimene ei saa hakkama. Küsi endalt: Kas minu vahele sekkumine ja abivalmidus toob mulle lühiajalise või pikaajalise kasu? Lühiajaline kasu võib olla näiteks see, et täna ta ei ründa, ei jää tööle hiljaks, jätab mind rahule jne. Pikaajaline kasu oleks see, et ta saab teada, et ta peab minema AA-sse, ta peab ise vastutama enda ärkamise eest, ta peab ise leidma lahenduse. Pikaajaline kasu on see, mis annab inimesele tema vastutuse tagasi ja tal on võimalus käituda täiskasvanuna.