Alkeemia lugemisnurk | Me peame rääkima meeste tervisest: eesnäärmevähi riskitegurid

Eesnäärmevähil on oluline perekondlik komponent. Nii on meestel, kelle lähisugulastel (isa, onu või vend) on diagnoositud eesnäärmevähki, vähemalt 2–4 korda suurem tõenäosus haigestuda samasse haigusesse. Lisainfo leidmiseks vaata veel kord eestpoolt geneetilise riski hindamisvõimaluste kohta. Perekondliku ja geneetilise riskiga meestel kipub kliiniliselt tuvastatav eesnäärmevähk tekkima 6–7 aastat keskmisest varem ja seetõttu tuleb neil meestel alustada eesnäärmevähi varase avastamise meetmetega tavapärasest nooremas eas.

Haiguse teket soodustab loomse rasva ja liharikas toit, mis võib mõne uuringu järgi tõsta kasvaja tõenäosust isegi kuni kaks korda. Samas puu- ja juurviljarikas ning mitteküllastunud rasvhappeid sisaldav dieet võib kasvaja tekke tõenäosust hoopis vähendada. Tugevalt ülekaalulistel meestel esineb vähem madala progressiooniriskiga eesnäärmevähki, kuid samas on neil võrreldes normaalkaaluliste meestega suurem risk haigestuda kõrge progressiooniriskiga vähki. Palju on uuritud seost metaboolse sündroomi ja eesnäärmevähi riski vahel. Tuvastatud on, et isoleeritud metaboolse sündroomi komponentidega, nagu näiteks kõrgenenud vererõhuga või vööümbermõõduga >102 cm on tõesti suurem risk haigestuda eesnäärmevähki, samal ajal kui meestel, kel on välja kujunenud täismahus metaboolne sündroom, on haigestumise risk hoopis väiksem. Viimase põhjuseks võiks pakkuda selle, et enamikul metaboolse sündroomiga meestel on üheks haiguse iseloomulikuks tunnuseks ka testosterooni suhteliselt madalam tase. Madal testosteroonitase on aga seotud suhteliselt madalama eesnäärmevähi riskiga.

Vähiriski võib tõsta eesnäärmepõletik, samas kui eesnäärme healoomulisel suurenemisel puudub mingigi seos kõrgenenud vähiriskiga. Samas eesnäärme healoomuline hüperplaasia ei välista eesnäärmevähi teket või olemasolu.