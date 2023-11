Enesearenguekspert: elukvaliteedi tõstmiseks loobu autopiloodil tehtud otsustest

„Teadlaste hinnangul teevad inimesed päevas 70-35 000 otsust,“ selgitab Mänd-Lakhiani. „See tähendab, et sul on elu jooksul kümme olulist ja elu määravat otsust versus tuhanded väikesed ja näiliselt tähtsusetud igapäevased otsused.“ Otsustest kujunevad välja aga harjumused. „Need harjumused hakkavad meid vormima ja meie iseloomu kujundama. Meie iseloom kujundab kogu meie elu ning need harjumused juhivad meid, mistõttu tegutseme sageli kahjuks autopiloodil. Soovitan asendada ebatervislikud- ja olulised harjumused kasulikematega.“