ALKEEMIA TAROSKOOP NOVEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Küllus. Tööasjades teed endale sel kuul selgeks mõned väga olulised aspektid. See võib tähendada lausa senise edu, prestiiži ja soovide täielikku ümberhindamist. Igatahes viivad need tõdemused tubli sammu võrra lähemale sinu tõelisele kutsumusele. Kuid pead arvestama ka sellega, et kaasneda võivad konfliktid ja pingestunud inimsuhted.

Tervis. Kipud kõike pisut mustemates värvides nägema.. Kui sul on tervisega seonduv kaebus, siis pööra sellele tähelepanu, kuid ära lase oma mõtetel ainult selle ümber keerelda. Keskendu positiivsetele, hinda head, mis sul olemas on. Tegele teadlikult ja aktiivselt stressi ja ärevuse vähendamisega.

Küllus. Töö pakub võimalust õppimiseks ja uuteks kogemusteks. Sa oled valmis riskima ega karda astuda tundmatusse. Just tänu sellisele suhtumisele saavutadki praegu edu. Sa oled praktiline ja suudad kiirelt ning adekvaatselt olukordi hinnata. Praegusest ajast oskad omandada kasulikke kogemusi tulevikuks. Jälgi ainult seda, et oma otsekohesuse tõttu kaaslastega konflikti ei läheks.

Armastus. Suhetes hindad traditsioonilisi väärtusi, stabiilsust ja turvalisust. Sa ei taha oma ellu suuri muutusi ega armasta riskimist. See võib olla nii positiivne kui ka negatiivne, oleneb sellest, mis seisus su suhted on. Vastavalt sellele peadki tegutsema – kas jätkama samas vaimus või siis sellest omad järeldused tegema ning vajadusel midagi muutma.

Kalad (19. veebruar – 20. märts)

Armastus. Südameasjades pead nüüd ohjad enda kätte haarama. Kui soovid midagi saada, siis tegutse. Ei maksa loota, et ehk loetakse su soove silmist või küll asjad laabuvad iseenesest. Nii see kahjuks ei käi ja sa tead seda isegi. Seega pea vajadusel maha selgitavad vestlused, vabanda, kui vaja, ja tunnista partnerile, millega sa rahul pole. Samuti ära karda avaldada oma poolehoidu ja imetlust. Just siirus on see, tänu millele oma eesmärke saavutad.

Küllus. Tööasjades on oodata positiivseid muutusi ja värskeid ideid. Kohtud uute inimestega, kes sind inspireerivad ja kellele sinu mõtted korda lähevad. Ühised ettevõtmised ja projektid sujuvad väga edukalt, kuna just praegu on sinu meeskonnas töötamise oskused haripunktis. Ka sissetulekute osas tõotab tulla hea kuu, eriti siis, kui tegutsed elu praktilisemas valdkonnas.

Tervis. Enda eest hoolitsemisel on praegu sobivaim see, kui jälgid pingsalt, mida sa sööd, kui palju puhkad ning milline on stressitase. Just teadlik arvestamine ja faktidele toetumine parandab tervist ja väldib probleeme. Tähelepanu võiksid pöörata südamele, seda nii vaimses kui füüsilises mõttes.

Jäär (21. märts – 20. aprill)

Armastus. Kui oled suhtes, siis ootab sind ees aeg, mil olete partneriga mõlemad valmis panustama suhtesse ühepalju aega, tundeid ja energiat. See on viljakas periood, mil on võimalik suurendada lähedust, usaldust ja intiimsust. Kui oled vallaline, siis ole avatud ja luba universumil end üllatada, sest ees ootab põnev tutvus.

Küllus. Kuuled häid uudiseid või jõuab sinuni info, mida oled ammu oodanud. Kui oled vajanud inspiratsiooni, siis nüüd võid rõõmustada, sest headest mõtetest ja ideedest sel kuul puudu ei tule. Tähelepanelik pead olema selle osas, kellega oma rahaasju arutad. Sinu läheduses võib olla keegi ebaaus või kade inimene.