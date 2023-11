Ilmunud on raamat, mis pühitseb menstruatsiooni ja naiseks kasvamist

Oktoobri keskel nägi ilmavalgust Eesti esimene menstruatsioonile pühendatud raamat „Kuukiik“. See on majesteetliku väljanägemisega 136-leheküljeline ood naise vereteekonnale. Teksti autoriks on maailmarändur ning endine eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kristina Ude. Illustraatoriks on kollaažikunstnik ja sõnailmades uitaja Triin Lees.