Kagu-Aasia kandis leidub kadunud muinasmandri tükke

Nüüd annavad Hollandi teadlased teada, et on saanud uusi andmeid kunagisest enam-vähem Austraalia suurusest mandrist nimega Argoland.

Selle kontinendi tükke on teadlased varem arvanud leidnuvat mitmelt poolt Kagu-Aasia piirkonnast, lõimituna sealse maismaa sisse; arvatakse, et merede all võib tükke leiduda veel, ja palju suuremaidki.