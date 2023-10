NÄDALA TAROSKOOP 30.10-5.11 | Jälgi oma südame juhatust

Nädala kaartideks on müntide äss ja erak. Nüüd oled pigem sissepoole vaatav ja oma hingega kontaktis. Soovid võtta enda jaoks aega ja ruumi, et saaksid end paremini mõista. Nüüd on aeg kuulata oma hinge ja keha vajadusi. Mida enam oma soove alla surud, seda suuremaid blokeeringuid ise endale lood. Hirmul on suured silmad ja tihti on lahendused hoopis lihtsamad, kui oskame oodata. Seetõttu tasub enda sisehäält usaldada ja toimida oma intuitsiooni järgides. Luba endal olla see, kes sa tõeliselt oled.

Suhete osas on hea periood, kui suudetakse ja julgetakse oma soovidest ja ootustest partneriga rääkida. Kui on muresid või probleeme, siis tasuks vältida endasse tõmbumist ja oma hinges hirmude või kõhkluste suuremaks mõtlemist. Omavaheline lähedus ja usaldus on võtmeks, mis hoiab suhte ühtlases voolamises.

Tööalaselt otsid praegu lisaks majanduslikule stabiilsusele ja turvatundele seda, et töö pakuks midagi ka sinu hingele. On soodne aeg uute väljakutsete otsimiseks ja ka töökohavahetuseks. Hea aeg on investeeringute tegemiseks, kuid neid tuleb hoolikalt valida. Usalda oma vaistu, tee taustakontrolli ja kuula teadjate nõuandeid, nii teed parimaid otsuseid.

Tervise osas pead nüüd enda jaoks igapäevaselt aega võtma. Kuula oma keha ja hinge. Kui oled väsinud, siis puhka. Kui oled segaduses või otsustusvõimetu, siis võta aeg maha. Kui tunned, et külmetus on sinu üle võimust võtnud, siis lase kehal end koguda. Rahu ja aja maha võtmine aitavad mõista nii tervisemurede algpõhjuseid, kui ka teadvustada, mida sa vajad, et neist välja tulla.

NÄDALA TAROSKOOP 30.10-5.11

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku sauade neli. Nüüd on sind ees ootamas head uudised! Saad tunda kiitust, toetust ja heade sõprade kohalolu oma elus. See annab sulle juurde enesekindlust ja inspiratsiooni, mille najal saad veel vägevamate eesmärkide suunas liikuma hakata. Võid enda üle tõesti uhkust tunda!

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)