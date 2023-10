Meestearst annab nõu: kusemishäirete ennetamise võimalused

Näiteks on eesnäärme healoomuline suurenemine paljudel meestel vanusega kaasas käiv loomulik protsess ja enamasti see muutus olulist häiret kusemises ei tekita. Kui aga eesnäärme suurenemisele on eelnenud või lisanduvad hiljem eesnäärme põletikulised haigused, siis on sageli tagajärjeks kusemishäirete teke või nende oluline süvenemine. Seejuures saab eesnäärmepõletik kõige sagedamini alguse just mehe seksuaalse aktiivsuse tipus kahekümnendates eluaastates ja on sageli seotud põetud suguhaigustega, partneri sugutrakti põletikega või siis sagedase jalgade või alakeha külmetamisega. Seega esmane kusemishäirete ennetus seisneb esimeses elupooles kuse-sugutrakti põletike vältimises või kui siiski need tekivad, siis kiires ja asjatundlikus ravis.

Eesnääre ja laiemalt kusetrakt on väga tundlik külmetamisele. Keha alajahtumised ning töö külmas ja niiskes keskkonnas on ühed olulisemad kusemishäirete riskitegurid. Iseloomulik on, et paljudel juhtudel võib just jalalabade külmetamine soodustada kusemishäirete teket või võimendada juba olemasolevaid probleeme selles sfääris.